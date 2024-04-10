中國學者：馬習二會後 料迎來兩岸交流小高潮

前總統馬英九９日參訪中國人民抗日戰爭紀念館及盧溝橋。圖／馬英九基金會提供

對於前總統馬英九 此次訪陸行，並於10日下午與中國大陸國家主席習近平會面，上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永杰接受本報採訪表示，馬英九帶領台灣青年訪陸對兩岸和平發展帶來正能量。而馬習會也釋出訊號：兩岸關係應該由兩岸民眾、兩岸青年來決定，要讓兩岸關係走上正軌，要管控風險，增加機遇，增加兩岸交流互動的空間。他認為，在馬英九本次訪陸之後，可能迎來兩岸交流「小高潮」。

倪永杰說，馬英九二次訪陸對馬英九自身而言是一次昇華，原來他在任內不能說、不能做的，現在就是講真心話，也放得開、看得遠。倪永杰認為，相信馬英九內心對於嚴峻的兩岸形勢非常著急，想代表台灣民眾跟大陸領導人反映心聲，希望有個安全感，有好的發展，有好的合作，有好的未來。

倪永杰指出，馬英九的行動表明要促進兩岸交流合作和平發展，給台灣年輕人引導，正確認識歷史，形成正確認識且務實理性對待兩岸關係，然後推動兩岸的交流，建立一些兩岸青年的共同記憶。

倪永杰說，馬英九明確講反對台獨，堅持九二共識等，他此行言論抓住兩岸關係的重點，他有可能要衝破當前民進黨設下的封鎖障礙或封鎖屏障，並打開交流的大門，且起引領或者引導聚攏的作用，讓更多的人參與到兩岸交流中來，形成兩岸關係和平發展的正能量。

他表示，馬英九會有示範效應，後面一些台灣政治人物，包括國民黨、或台灣各界人士可能會紛至沓來，來形成一個交流「小高潮」，形成一些新的能量，這個時候會抵御台灣內部負能量，讓兩岸關係能重新起步，繼續往前走，這個是有意義的。

倪永杰在選前曾分析兩岸關係三階段論，第一階段是選前；第二階段是選後到520賴清德上任，這期間還發生214金門漁船事件，兩岸風高浪急；第三階段是520後到美國總統選舉之間，會呈現停看聽的階段。但他認為，不論美國總統大選 是拜登 還是川普勝出，對台海都是不祥的訊號，「倒大楣肯定是台灣」。

倪永杰稱，整體而言，馬習會便是兩岸「以中華文化智慧來應對當前台海這種複雜嚴峻的局面，讓兩岸關係發展的正能量越來越大，以抵御台獨分裂的阻撓，來應對外部勢力的干涉。」