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阿里旗下電商全球速賣通推「百億補貼」送中國品牌出海

記者陳湘瑾／即時報導
阿里旗下全球速賣通（AliExpress）推出補貼計畫，戰略目光放眼海外。（路透）
阿里旗下全球速賣通（AliExpress）推出補貼計畫，戰略目光放眼海外。（路透）

據香港南華早報報導，阿里巴巴集團旗下跨境電商平台全球速賣通（AliExpress），將透過補貼政策，將中國品牌和商品推網往國際市場，

全球速賣通8日宣布推出「百億補貼」計畫，註冊該計畫的前一千家品牌和店家，將能獲得這項補貼，並可以在阿里巴巴的其他網購平台銷售商品，包括東南亞的Lazada、西班牙的Miravia、土耳其的Trendyol和南亞的Daraz。

全球速賣通是阿里巴巴集團在2010年成立的跨境電商平台，目前已覆蓋全球200多個國家和地區，擁有超過4億的註冊用戶和超過1.5億的月活躍用戶。

南華早報稱，「百億補貼」是中國電商平台吸引新客戶的推銷用語，通過補貼讓消費者以更低價格購買商品。此次全球速賣通推出的活動，並未提供切確補貼金額。

報導稱，中國在疫情後經濟不穩定，連帶削弱國內市場的消費支出，阿里巴巴因此投入更多心力在海外擴展，加入拼多多國際版Temu和快時尚品牌Shein的低價快速全球供應鏈競爭。

復旦大學世界經濟研究所副所長沈國兵今日於上海澎湃新聞發表文章，指出中國科技企業出海雖具備規模經濟的優勢，但這種依賴超大規模經濟的成本優勢，值得警惕。

沈國兵表示，「有些跨境電商的供應鏈利潤非常低，導致難以投入足夠的研發費用。薄利多銷也容易遭到反傾銷、反補貼、反壟斷等多重訴訟，甚至面臨對方政府的政策制裁」。

電商 供應鏈 東南亞

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