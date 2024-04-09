港破獲史上最大黃金走私案 146公斤黃金鑄成空壓機零件

香港海關日前破獲歷年最大宗黃金走私案，146公斤的黃金被重新鑄造為空氣壓縮機零件。（圖／取自香港海關官網）

香港 文匯報報導，香港海關上個月27日破獲一起走私案，搜獲146公斤、市值約港幣8,400萬元（約1073萬美元）的黃金，這些黃金被重新鑄造成空氣壓縮機的零件，為香港有紀錄以來破獲的最大宗黃金走私案。

根據星島日報報導，香港海關機場科揀選運至日本 的兩個木箱，當中承裝的空氣壓縮機表面沒有明顯改裝痕跡，但經X光掃描發現部分零件密度相當高，海關人員因此拆除機器深入調查。

報導稱，海關人員鎖定密度最高的電動馬達，打開金屬封蓋、取出軸心，中間的零件經敲打後有明顯凹陷，在刮去表面銀色油漆後，顯露隱藏其中的黃金，最後在馬達和齒輪內共發現146公斤的黃金。

明報引述香港有組織罪案調查科報告，懷疑有不法分子開設空殼公司，委託物流運送這兩台空氣壓縮機。根據日本法律規定，經合法管道進口的黃金超過1公斤，須繳納10%消費稅。若該批黃金成功運往日本，估計可逃稅港幣840萬元。

近期國際金價 持續走高，於8日再創歷史新高，衝破每盎司2337美元。上海第一財經引述美國頂級經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）分析，當前各國央行重新將黃金作為儲備資產，加上全球地緣政治風險升高，以及電子行業使用量的增加，導致金價持續上揚，預測未來恐將漲至3,000美元。