我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待關鍵CPI報告 美股繼續持平

英外相卡麥隆訪美 重申堅定援烏有助嚇阻中國

港破獲史上最大黃金走私案 146公斤黃金鑄成空壓機零件

記者陳湘瑾／即時報導
香港海關日前破獲歷年最大宗黃金走私案，146公斤的黃金被重新鑄造為空氣壓縮機零件。（圖／取自香港海關官網）
香港海關日前破獲歷年最大宗黃金走私案，146公斤的黃金被重新鑄造為空氣壓縮機零件。（圖／取自香港海關官網）

香港文匯報報導，香港海關上個月27日破獲一起走私案，搜獲146公斤、市值約港幣8,400萬元（約1073萬美元）的黃金，這些黃金被重新鑄造成空氣壓縮機的零件，為香港有紀錄以來破獲的最大宗黃金走私案。

根據星島日報報導，香港海關機場科揀選運至日本的兩個木箱，當中承裝的空氣壓縮機表面沒有明顯改裝痕跡，但經X光掃描發現部分零件密度相當高，海關人員因此拆除機器深入調查。

報導稱，海關人員鎖定密度最高的電動馬達，打開金屬封蓋、取出軸心，中間的零件經敲打後有明顯凹陷，在刮去表面銀色油漆後，顯露隱藏其中的黃金，最後在馬達和齒輪內共發現146公斤的黃金。

明報引述香港有組織罪案調查科報告，懷疑有不法分子開設空殼公司，委託物流運送這兩台空氣壓縮機。根據日本法律規定，經合法管道進口的黃金超過1公斤，須繳納10%消費稅。若該批黃金成功運往日本，估計可逃稅港幣840萬元。

近期國際金價持續走高，於8日再創歷史新高，衝破每盎司2337美元。上海第一財經引述美國頂級經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）分析，當前各國央行重新將黃金作為儲備資產，加上全球地緣政治風險升高，以及電子行業使用量的增加，導致金價持續上揚，預測未來恐將漲至3,000美元。

香港 日本 金價

上一則

字節跳動蟬聯胡潤全球獨角獸榜第一寶座

延伸閱讀

香港周大福 拿下佐丹奴經營權 原董事會主席劉國權被罷免

香港周大福 拿下佐丹奴經營權 原董事會主席劉國權被罷免
146公斤 香港海關偵破史上最大宗走私黃金案

146公斤 香港海關偵破史上最大宗走私黃金案
中國金價為何頻創新高？

中國金價為何頻創新高？
策略師：金價上看3000美元 別怕現在進場買進

策略師：金價上看3000美元 別怕現在進場買進

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解
她逛台灣好市多驚見「1幕」 網友齊罵：有夠沒品

她逛台灣好市多驚見「1幕」 網友齊罵：有夠沒品
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個