俄外長會習近平 稱俄中關係超越冷戰時的同盟關係

中國國家主席習近平(右)會見俄羅斯外長拉夫羅夫(左)。（歐新社）

中國國家主席習近平 近日外事行程不斷，他於當地時間9日下午會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫，表示支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定，中方始終高度重視中俄關係發展，願和俄方密切雙邊溝通。拉夫羅夫說，俄羅斯總統普亭 順利當選連任保證了俄中關係的連續性，並指俄中關係「超越了冷戰時期的同盟關係，顯示了強大韌性」。

據央視新聞，習近平9日下午會見拉夫羅夫，習請他向普亭轉達誠摯問候。習近平說，他和普亭一致同意，繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。

習近平強調，中方支持俄羅斯人民走符合本國國情的發展道路，支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定，中方始終高度重視中俄關係發展，願和俄方密切雙邊溝通，加強在金磚國家、上海合作組織等多邊戰略協作，展現更多擔當，以平等、開放、透明、包容的精神團結「全球南方」國家，推動全球治理體系變革，有力地引領建構人類命運共同體。

據中方發布，拉夫羅夫也轉達普亭對習近平的「親切問候和祝福」，說俄對外政策的優先方針是全面鞏固提升對華關係，普亭順利當選連任保證了俄中關係的連續性。

拉夫羅夫說，俄中關係建立在平等互利基礎上，超越了冷戰時期的同盟關係，顯示了強大韌性。俄方願和中方認真落實兩國元首重要共識，加強雙邊和多邊協作，和其他「全球南方」國家一道，加強團結合作，為推動形成更加公平公正的國際秩序作出貢獻。

在此之前，拉夫羅夫已與中國外長王毅 進行會談，並在會後共同會見記者。據中方發布，王毅在會談中說，雙方要加強兩國在多邊平台的協同配合和戰略協作，堅決反對一切單邊主義和霸權行徑；拉夫羅夫說，由於兩國元首的戰略引領，俄中關係達到前所未有的高水準並持續向前發展，超越冷戰軍事同盟，俄將延續俄中友好傳統，全面加強對華合作，俄方恪守「一個中國原則」，願和中方一道，保持高層密切交往，深化經貿等領域務實合作。

雙方也深入就烏克蘭、巴以衝突、亞太地區情勢等共同關心的國際和區域議題交換了意見。

在會後共同會見記者時，王毅稱，中俄關係日益成熟、堅韌、深厚， 雙方視彼此為優先合作夥伴。他並就烏克蘭問題表態說，中方根本遵循是習近平提出的「四個應該」，希望看到盡快停火止戰，和提出為了進一步鞏固和發展中俄關係，雙方要做到「五個始終」。