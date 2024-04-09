我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

透過黑市交易 馬斯克星鏈產品被中間商提供給俄羅斯

李安獲母校紐約大學榮譽 感性回味學電影初心

保密到最後一刻 暌違九年「馬習二會」擬10日登場

特派記者廖士鋒／北京即時報導
「馬習二會」預計將於10日下午在北京人民大會堂登場，圖為2015年馬習會。（聯合報系資料照片）
「馬習二會」預計將於10日下午在北京人民大會堂登場，圖為2015年馬習會。（聯合報系資料照片）

馬習二會幾乎確定將於北京時間10日下午舉行，這是暌違九年兩人再度相見，也是當前兩岸關係格局下，最受矚目的一次互動。

馬英九中華民國總統任內，與中國國家主席習近平在2015年11月7日曾於新加坡進行「兩岸領導人會面」，此後台灣政黨輪替，兩岸關係在經歷短暫的冷淡後急轉直下。如今馬英九卸任將近八年，將是第二度與習近平會面。

自3月25日馬英九基金會執行長蕭旭岑宣布馬英九將於4月1日至11日二度訪問中國後，「馬習二會」就被寄予高度期待，惟馬辦與中國官方，在行程期間一直沒有公開的消息，僅在8日下午，官方緊急請媒體通報採訪所需攜帶的器材，包括幾部相機、手機、電腦、錄音筆等。

直到當地時間9日晚間，北京大學座談會結束後，部分隨團採訪記者才收到一份官方發送的簡訊，內容提到10日早上7點15分、中午11點半必須在馬英九下榻的中國大飯店商會層進行兩次核酸篩檢，「做核酸時會發放記者證件」，還指出下午2點45分到人民大會堂北門集合採訪。

這樣的規格，只有中國國家主席習近平出面會見，才有可能有如此「高標準」檢疫要求，若是中國政協主席王滬寧會見，以去年海峽論壇經驗來看，並沒有一個上午要兩次核酸檢測的高標準；今年3月才剛結束的「兩會」，過程中對媒體更只有一次核酸檢測。

馬英九一行預計當地時間10日上午將前往中國空間技術研究院參訪，下午在人民大會堂與習近平會見，會見具體的「廳」尚不清楚。習近平最近一場外事會見，是8日在「福建廳」會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦。

2015年馬習會，雙方稱謂、座位、餐費、地點等諸多安排，都是極具巧思，會後也沒有發布新聞公報或聲明等文件，此次馬習二會是否還是互稱「馬先生」、「習先生」，以及馬英九對中華民國、對兩岸關係的相關表述、是否有形諸文字的文件，勢必受到關注。

馬英九 習近平 中華民國

上一則

美國印太司令：對中國在南海挑釁「非常、非常憂心」

下一則

俄外長會習近平 稱俄中關係超越冷戰時的同盟關係

延伸閱讀

習近平會見俄外長 俄羅斯：中國期待普亭到訪

習近平會見俄外長 俄羅斯：中國期待普亭到訪
馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」
馬英九會北京市委書記：綠不敢廢ECFA

馬英九會北京市委書記：綠不敢廢ECFA
馬夜遊「鳥巢」 向守候大陸民眾高喊「歡迎來台灣玩」

馬夜遊「鳥巢」 向守候大陸民眾高喊「歡迎來台灣玩」

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元
日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？

日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？
洛杉磯華人區突發大火 10人受傷40多人流離失所

洛杉磯華人區突發大火 10人受傷40多人流離失所
前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解