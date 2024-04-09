保密到最後一刻 暌違九年「馬習二會」擬10日登場

「馬習二會」預計將於10日下午在北京人民大會堂登場，圖為2015年馬習會。（聯合報系資料照片）

馬習二會幾乎確定將於北京時間10日下午舉行，這是暌違九年兩人再度相見，也是當前兩岸關係格局下，最受矚目的一次互動。

馬英九 在中華民國 總統任內，與中國國家主席習近平 在2015年11月7日曾於新加坡進行「兩岸領導人會面」，此後台灣政黨輪替，兩岸關係在經歷短暫的冷淡後急轉直下。如今馬英九卸任將近八年，將是第二度與習近平會面。

自3月25日馬英九基金會執行長蕭旭岑宣布馬英九將於4月1日至11日二度訪問中國後，「馬習二會」就被寄予高度期待，惟馬辦與中國官方，在行程期間一直沒有公開的消息，僅在8日下午，官方緊急請媒體通報採訪所需攜帶的器材，包括幾部相機、手機、電腦、錄音筆等。

直到當地時間9日晚間，北京大學座談會結束後，部分隨團採訪記者才收到一份官方發送的簡訊，內容提到10日早上7點15分、中午11點半必須在馬英九下榻的中國大飯店商會層進行兩次核酸篩檢，「做核酸時會發放記者證件」，還指出下午2點45分到人民大會堂北門集合採訪。

這樣的規格，只有中國國家主席習近平出面會見，才有可能有如此「高標準」檢疫要求，若是中國政協主席王滬寧會見，以去年海峽論壇經驗來看，並沒有一個上午要兩次核酸檢測的高標準；今年3月才剛結束的「兩會」，過程中對媒體更只有一次核酸檢測。

馬英九一行預計當地時間10日上午將前往中國空間技術研究院參訪，下午在人民大會堂與習近平會見，會見具體的「廳」尚不清楚。習近平最近一場外事會見，是8日在「福建廳」會見法國梅里埃基金會主席梅里埃夫婦。

2015年馬習會，雙方稱謂、座位、餐費、地點等諸多安排，都是極具巧思，會後也沒有發布新聞公報或聲明等文件，此次馬習二會是否還是互稱「馬先生」、「習先生」，以及馬英九對中華民國、對兩岸關係的相關表述、是否有形諸文字的文件，勢必受到關注。