我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國墮胎禁令？ 川普：是否要做對的事 各州自行決定

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學

葉倫示警 不會接受中國補貼產品重創美國產業

中央社台北8日電
葉倫今天在總結北京行的記者會中表示，「仍然有很多工作要做」，及「目前不清楚這種關係在未來數月和數年內會持續多久。」（路透）
葉倫今天在總結北京行的記者會中表示，「仍然有很多工作要做」，及「目前不清楚這種關係在未來數月和數年內會持續多久。」（路透）

財長葉倫（Janet Yellen）8日在北京總結此次訪中之行時表示，美國不會接受新興產業被中國進口補貼重創，就像10多年前美國鋼鐵業遭受重創一樣。

路透8日報導，葉倫於北京舉行記者會時表示，此行與中方交流促進了美國的利益。

她說，她提出了對中國內部需求疲弱，過度投資於如電動車、電池及太陽能板等產業，而且獲得中國政府大量補貼表示關注。

她又說，「我們見過這故事」，就是逾10年前在中國政府的大力支持下，中國鋼鐵價格低於成本，大量湧入全球市場，並重創了世界各地和美國的工業。

紐約時報8日報導，葉倫訪中4天，美中之間的高層級經濟會議沒有重大突破，但兩國都同意就貿易、投資及國家安全之間的摩擦進行更多討論。

報導形容，雖然葉倫此行與中國國務院總理李強及多名高級經濟及財金官員會面，但顯然美中之間的信任並不深厚。

報導指出，葉倫今天在記者會中表示，「仍然有很多工作要做」，及「目前不清楚這種關係在未來數月和數年內會持續多久。」

報導引述不願具名的美國財政部官員表示，中方官員曾表達關注美方針對中方的國家安全措施。美國政府重點防止中國政府取得美國消費者的資料、限制中國獲得半導體等高科技來加強其軍事能力，及防止有使用中國零組件的電動車獲得美國政府補貼。

報導又指，中方官員曾向葉倫提及美國國會正通過立法，迫使中國字節跳動在美國禁令威脅下，出售TikTok的事情。

葉倫在記者會中表示，與中國討論國家安全是「困難」的，並指美國會清楚地表明其計劃及意圖。她說，當美國需要在科技快速發展之際，不斷評估國家安全措施，而美方會致力於「不令人意外」。

此外，報導又提到有關產能過剩的問題，並引述美國財政部官員表示，在雙方會談中，美方沒有以關稅作威脅，但有提到其他國家因為大量中國廉價綠色能源產品進口而進行反傾銷調查。

曾在國際貨幣基金（IMF）負責中國事務的專家普拉薩（Eswar Prasad）說，美國大幅降低關稅和其他貿易限制的可能性不大，但避免未來幾個月公開的雙邊貿易敵對行動進一步升級，是雙方的成就。

葉倫 投資 財政部

上一則

盼馬習二會實現 蘇起推測習近平有意釋出這個訊號

下一則

高考舞弊男星遭工作室討債 連粉絲禮物錢也拖欠

延伸閱讀

葉倫：美國不接受新產業被廉價中國產品擊垮

葉倫：美國不接受新產業被廉價中國產品擊垮
葉倫抵京首餐選川菜 點了水煮牛肉、鍾水餃、回鍋肉…

葉倫抵京首餐選川菜 點了水煮牛肉、鍾水餃、回鍋肉…
葉倫訪中 中國學者：貿易是幌子 目的希望中國不要減持美債

葉倫訪中 中國學者：貿易是幌子 目的希望中國不要減持美債
專家：葉倫到訪對改善中國出口過剩不會有成效

專家：葉倫到訪對改善中國出口過剩不會有成效

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」