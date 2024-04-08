葉倫示警 不會接受中國補貼產品重創美國產業

葉倫今天在總結北京行的記者會中表示，「仍然有很多工作要做」，及「目前不清楚這種關係在未來數月和數年內會持續多久。」（路透）

財長葉倫 （Janet Yellen）8日在北京總結此次訪中之行時表示，美國不會接受新興產業被中國進口補貼重創，就像10多年前美國鋼鐵業遭受重創一樣。

路透8日報導，葉倫於北京舉行記者會時表示，此行與中方交流促進了美國的利益。

她說，她提出了對中國內部需求疲弱，過度投資 於如電動車、電池及太陽能板等產業，而且獲得中國政府大量補貼表示關注。

她又說，「我們見過這故事」，就是逾10年前在中國政府的大力支持下，中國鋼鐵價格低於成本，大量湧入全球市場，並重創了世界各地和美國的工業。

紐約時報8日報導，葉倫訪中4天，美中之間的高層級經濟會議沒有重大突破，但兩國都同意就貿易、投資及國家安全之間的摩擦進行更多討論。

報導形容，雖然葉倫此行與中國國務院總理李強及多名高級經濟及財金官員會面，但顯然美中之間的信任並不深厚。

報導指出，葉倫今天在記者會中表示，「仍然有很多工作要做」，及「目前不清楚這種關係在未來數月和數年內會持續多久。」

報導引述不願具名的美國財政部 官員表示，中方官員曾表達關注美方針對中方的國家安全措施。美國政府重點防止中國政府取得美國消費者的資料、限制中國獲得半導體等高科技來加強其軍事能力，及防止有使用中國零組件的電動車獲得美國政府補貼。

報導又指，中方官員曾向葉倫提及美國國會正通過立法，迫使中國字節跳動在美國禁令威脅下，出售TikTok的事情。

葉倫在記者會中表示，與中國討論國家安全是「困難」的，並指美國會清楚地表明其計劃及意圖。她說，當美國需要在科技快速發展之際，不斷評估國家安全措施，而美方會致力於「不令人意外」。

此外，報導又提到有關產能過剩的問題，並引述美國財政部官員表示，在雙方會談中，美方沒有以關稅作威脅，但有提到其他國家因為大量中國廉價綠色能源產品進口而進行反傾銷調查。

曾在國際貨幣基金（IMF）負責中國事務的專家普拉薩（Eswar Prasad）說，美國大幅降低關稅和其他貿易限制的可能性不大，但避免未來幾個月公開的雙邊貿易敵對行動進一步升級，是雙方的成就。