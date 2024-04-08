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馬英九會北京市委書記：兩岸經貿、生活，政治切割不開

特派記者廖士鋒／北京即時報導
馬英九（左）8日下午在北京飯店與中共北京市委書記尹力會見，尹力主動對台灣地震表達慰問，更提出願意協助。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九（左）8日下午在北京飯店與中共北京市委書記尹力會見，尹力主動對台灣地震表達慰問，更提出願意協助。（記者廖士鋒／攝影）

中華民國前總統馬英九8日傍晚在北京飯店會見中共政治局委員兼北京市委書記尹力，馬英九強調「兩岸人民在經貿、生活上的實際需要，是政治切割不開的」。尹力則主動表示北京市願意為台灣地震提供協助。

馬英九先指出，尹力是學醫出生，留學俄羅斯五年，「看到您任職四川與福建期間，有效控制疫情，贏得社會廣泛讚譽，這是『醫生報國』的佳例，我個人也深表敬佩」。

他提到，今日參訪中國人民抗日戰爭紀念館、盧溝橋「深有所感」。1937年7月7日，「國民革命軍第二十九師與日軍發生衝突，這場衝突被視為中國八年抗戰全面爆發的起點，也就是我們所熟知的七七事變」。面對日本軍國主義侵擾，中國百姓奮起抵抗，卻發生慘絕人寰的南京大屠殺事件，他強調「中國人必須自立自強，才不會任人宰割」。

馬英九還表示，兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，但因為過去兩岸有「九二共識」作為共同政治基礎，堅決反對「台獨」，才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。

他強調，「在我任內，兩岸簽署了23個協議，實現三通直航，讓兩岸人民都受惠」。尤其是ECFA（兩岸經濟合作架構協議），即使是民進黨政府也不敢貿然廢止，再次顯現了兩岸人民在經貿、生活上的實際需要，是政治切割不開的。

尹力則特別提到4月3日台灣大地震，除了表示慰問之外，更強調「北京市願意提供必要的幫助和協助」。他指出，「長期以來，馬先生堅持九二共識，反對台獨，為推動兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往作出了重要的貢獻」。

尹力還提到馬英九兩年的清明都率團訪中尋根參觀，「身體力行，弘揚中華民族的慎終追遠，崇敬祖先的優良傳統，充分體現了我們作為炎黃子孫的家國情懷和民族大義」。

馬英九 地震 中華民國

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