恆大汽車終止戰略投資 連年虧損又失救命錢

恒大汽車虧損嚴重，早已資不抵債。（取自恒大汽車官網）【作者：賴錦宏，日期：2024-01-09，數位典藏序號：20240108111531349】

恆大 集團旗下的恆大汽車日前公告，與紐頓集團簽訂的戰略投資 協議終止，意味將失去5億美元的「救命錢」。恆大汽車造車5年，累計虧損達人民幣1108.41億元（約153.5億美元）。

綜合京報網等中國媒體報導，恆大汽車5日在港交所發布公告稱，與中東資本紐頓集團（NWTN）簽訂的戰略投資協議終止，原定交易及相關債轉股修訂條款未能取得進一步進展。

去年8月，恆大汽車曾披露，公司與阿拉伯聯合大公國主權基金持股的上市公司紐頓集團訂立股份認購協議，後者擬以總價港幣38.9億元（約5億美元），認購公司61.77億股認購股份。對恆大汽車來說，這筆投資相當於「救命錢」，披露消息當天，該公司尾盤股價異常拉升，收盤大漲14%。

恆大汽車曾表示，這筆價值5億美元的戰略投資是首筆款項，另有人民幣6億元過渡資金將自公告後5個工作日開始陸續到帳。所有戰投資金將全部用於恆大汽車天津工廠，確保恆馳5的正常生產和恆馳6、7的陸續量產。同時，紐頓集團還將協助該公司開拓海外市場，實現每年向中東市場出口3萬至5萬輛恆馳汽車。

不過，僅8個月後，這項戰略投資宣告終止。恆大汽車和紐頓集團的這項交易附有19項先決條件，其中包括中國恆大債務重組生效、沒有重大不利影響事件等。

報導指出，去年9月，中國恆大執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施的消息，或許就是導致恆大汽車無法滿足交易先決條件的因素之一。

從恆大汽車披露的數據中可以看出，5年來，該公司虧損嚴重，其中去年全年淨虧損119.95億元。經統計，恆大汽車造車5年，累計虧損1108.41億元。截至去年年末，恆大汽車涉及未能清償的到期債務累計約94.47億元。