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葉倫訪中 中國學者：貿易是幌子 目的希望中國不要減持美債

記者黃雅慧／即時報導
中國專家分析，葉倫此次訪中，用貿易做「幌子」，其實真正目的在於希望中國加持美國國債，至少不要減持美債，這將有助美國經濟穩定。圖為中國國務院副總理何立峰（右）與美國財政部長葉倫（左）舉行會談。路透
中國專家分析，葉倫此次訪中，用貿易做「幌子」，其實真正目的在於希望中國加持美國國債，至少不要減持美債，這將有助美國經濟穩定。圖為中國國務院副總理何立峰（右）與美國財政部長葉倫（左）舉行會談。路透

財政部葉倫4日抵達廣州並開啟為期六日的訪中行程，而葉倫這次訪中強調中國產能過剩問題。中新網報導，北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇指出，葉倫此次訪中，用貿易做「幌子」，指責中國所謂「不公平的貿易做法」，其實是美方的話術。他認為葉倫真正目的在於希望中國加持美國國債，至少不要減持美債，這將有助美國經濟穩定。

王勇表示，葉倫時隔9個月再次訪華，釋放出多重信號，對話將有助於兩國增進了解、減少誤判，促進中美關係穩定。

王勇指出，葉倫上一次訪中主動提出中美經貿關係非常重要，與中國的「經濟脫鈎」將對美國造成災難性影響，該表態在美政府內部起到改善中美關係氛圍的作用。

對於葉倫第二次訪中，王勇認為，其重點是與中國就宏觀經濟政策舉行對話，了解相關政策的未來走向。此外，這次訪中的時機較為特殊：一是美國2024年大選越來越近，而葉倫代表主張美中保持經濟合作的美國工商界的利益；二是美國國內經濟問題突出，高通膨、美債危機等問題愈演愈烈，美政府有較為強烈的經濟合作需求。

對於這次葉倫訪中頻繁提及中國產能過剩一詞，王勇表示，美方所謂的「公平對待」背後，是不公平的貿易做法，其所作所為違反了世界貿易組織（WTO）的規則，攪亂了全球的供應鏈，導致多國經濟不穩定，「美國應該更多檢討自身」。

王勇認為，中美之間的博弈，如今進入到「戰略相持」階段。美國一方面採取一種頗為主動的姿態，企圖對中國進行全方位打壓；另一方面，卻發現自身與中國的博弈相當艱難，認為中國是「難啃的骨頭」。

王勇指出，近期中美高層互動頻繁，其背後釋放出多層信號：一是要穩定，中美之間不要戰爭，同時要再共同、互利領域合作；二是中美關係十分複雜，既存在競爭，還存在利害關係，兩國還將繼續保持這樣一種狀態。

葉倫 供應鏈 財政部

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