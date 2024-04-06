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中國清明連假旅遊回暖 跨區流動7.5億人次

中央社台北6日電
4月6日，旅客在北京南站有序出站。當日是清明假期最後一天，全國鐵路迎來清明假期返程客流高峰。中新社
4月6日，旅客在北京南站有序出站。當日是清明假期最後一天，全國鐵路迎來清明假期返程客流高峰。中新社

多方數據顯示，中國為期3天的清明連假出現旅遊熱潮，出遊人次、消費金額與跨區流動人次都比2019年疫情前還要多，其中以短程的自駕遊增長最多。

中國今年的清明假期為4月4日至6日。

中國文旅部今天發布，經文旅部數據中心測算，清明連假3天，全國國內旅遊出遊1.19億人次，較2019年同期增長11.5%；國內遊客出遊花費人民幣539.5億元（約74.5億美元），較2019年同期增長12.7%。

中國文旅部稱，自駕、騎行、徒步成為清明出遊的熱門方式，短途遊、周邊遊以及本地遊受青睞。熱門景點、文博場館和城郊休閒空間人氣旺盛。

據發布，中國清明連假入出境旅遊人數也接近2019年同期水準。入境遊客104.1萬人次，出境遊客99.2萬人次。

中國交通運輸部發布，清明連假預計全社會跨區域人員流動量7億5283.6萬人次，日均2億5094.5萬人次，比去年同期日均增長56.1%，比2019年同期日均增長20.9%。

據發布，今年清明假期鐵路客運量預計4974.3萬人次，日均1658.1萬人次，比2023年同期日均增長75.3%，比2019年同期日均增長20.7%。

數據顯示，中國民眾自駕遊增長最多。高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量預計5億9213萬人次，日均1億9738萬人次，比2023年同期日均增長58.1%，比2019年同期日均增長35.1%。

綜合中國媒體報導，中國多個旅遊平台大數據也顯示，清明連假出現旅遊潮。

「飛豬」今天發布「2024清明假期出遊快報」顯示，中國境內飯店預訂量較去年同期增長159%，線路遊預訂量增長164%，熱門景點門票預訂量增長超過2倍。此外，返鄉祭掃、探親的火車票預訂量也比去年增長近2倍。

「去哪兒」數據顯示，清明連假期間，中國熱門景區預訂量比去年同期增長5倍，部分熱門景區預約告罄一票難求；以小城市為目的地的機票提前預訂量，年增7成。

其中，18至25歲學生在今年清明連假嶄露頭角，旅遊市場的規模占比超過20%。

「途牛」旅遊消費數據也顯示，度假飯店預訂量較2023年同期增長68%；自駕遊產品熱度提升顯著，出遊人次大增61%。

「攜程」數據顯示，清明連假期間，中國境內租車訂單暴增240%，其中86%為跨城出行。

自駕 租車 疫情

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