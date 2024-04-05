記者手記／中國「馬迷」湧現 成兩岸交流罕有的正能量

前總統馬英九（中）5日在陝西法門寺，向當地等候他的民眾揮手致意。（記者廖士鋒／攝影）

台灣前總統馬英九 這趟到訪大陸，雖然仍有批評的聲音，但以他的高人氣，親身在大陸民間推動兩岸交流，帶來的效果仍是不可小覷。

從抵達深圳、在深圳灣觀看無人機表演開始，就有不少民眾是在聽到消息後到現場等待馬英九，不過在廣東的諸多行程，馬英九直接跟民眾接觸的機會較少，有一位「馬迷」就在孫中山先生故居向媒體表明他真的很想見到馬英九，但預約不到票。

直到陝西行程開始後，馬英九車隊行經之處，包含伏風縣城區、西安市區，都有民眾拿出手機拍照，堪稱是「夾道拍攝」的規模，凸顯馬英九到訪大陸的消息已更為人所知。

在祭黃帝陵途經的陝西三原服務區，馬英九車隊停靠休息時，賣雞排的兩位大媽一直在攤車內部向外探頭看，當本報記者告知他是台灣的前領導人馬英九時，兩位大媽說好想跟他拍個照；另一位賣水果的大媽則在記者告知「大人物」是馬英九後，略帶激動的表示「你怎麼不早說呢」。

在法門寺的參觀，堪稱是「馬迷」大爆發，從馬英九一行抵達寺廟主建築時，就有非常多民眾在現場歡迎，有學生坦言自己早上八點就來等候，而馬英九是下午兩點半抵達，如此久候確實令人詫異；而一位年邁老人則說自己是搭公車來看馬英九的。此外還有諸多民眾都坦承自己是網路上看到消息後專程來法門寺看馬英九。

法門寺湧現的「小馬哥我愛你」、「馬主席好」、「歡迎回家」，都是當地民眾親口向馬英九表達的善意，看起來也並未事先安排，而維安人員使用通訊設備溝的內容，主要也是防止這些「閒人」擾亂秩序。

馬英九此行在大陸地區，無論廣東或陝西，都有一定的人氣，這放在當前的兩岸氛圍中，無疑相當可貴。馬英九以他在大陸的高人氣，親身從事民間交流，多次中氣十足向民眾問候「大家好」，且親自與大陸民眾問答，包含「吃三碗麵」、關心民眾是否已經參觀過，在在都直接釋放出台灣重要人物與大陸百姓間的友好往來，這種民間良性互動，正是目前兩岸關係極缺的「營養素」。

兩岸在疫情 前的2019年，陸客來台與台客赴陸約為600萬人次，其中陸客來台271萬人次，而儘管已步入後疫情時代，2023年兩岸則仍只有300萬人次的往來，且絕大多數是台灣人赴陸，距離疫情前的復甦還有諸多落差。