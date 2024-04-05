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TikTok殷鑑不遠 合規成Temu在美擴展首要挑戰

中央社台北5日電
中國電商巨頭「拼多多」旗下的Temu在世界各地大舉擴張，其中美國成為主要的市場。路透
中國電商巨頭「拼多多」旗下的Temu在世界各地大舉擴張，其中美國成為主要的市場。路透

中國電商巨頭「拼多多」旗下的Temu在世界各地大舉擴張，其中美國成為主要的市場。然而分析指出，在數據風險屢遭點名，加上美國監管措施轉變，TikTok目前在美國面臨的壓力，也成了埋在Temu身上的雷。

英國廣播公司（BBC）中文日前曾報導，Temu自2022年首次在美國推出後，在全球49個國家颳起旋風，對當地電商帶來威脅。根據市場分析機構SimilarWeb的數據，Temu推出後一直在全球應用程式下載排行榜上名列前茅，每月有近1.52億美國用戶。

中國科技財經媒體36氪3日發表一篇針對Temu在美國擴張的分析報導指出，近年Temu積極全球布局，然而「儘管站點遍布全球，但美國市場卻一直是核心陣地」，美國市場為Temu貢獻了60%的商品交易總額（Gross Merchandise Volume）。今年Temu希望將美國的GMV占比從60%降到30%，把雞蛋分散到其他籃子裡。

報導提到，Temu的擔憂其來有自，2023年4月之前，Temu的想法還是把美國市場做到一定的規模後再擴及全球，但後來合規風險顯露後，更改了原來的策略，開始全球開拓站點。

其中一大壓力來自於美國對於跨境業務的政策格局正迅速變化，更加重點關注外國的應用程式。

報導指出，今年3月美國眾議院表決通過法案，要求中國「字節跳動」公司在立法後6個月，自短影音分享平台TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。

雖然禁令尚未正式生效，然而TikTok在美國面臨的壓力，也如同埋在Temu身上的雷，不知何時會被引爆。

報導指出，去年上半年，市場對於Temu能否提升拼多多的市值仍抱有懷疑，但是隨著第3季的財報發布後，這種質疑被打消，市場也開始考慮給予Temu合理的估值。但隨著海外監管的不確定性增加，這樣的態度再次趨於謹慎。

分析指出，面對潛在的政策變動和市場風險，Temu眼下的重點是合規，「寧願放慢擴張速度，也要確保所有合規準備和市場調研到位，以避免出現難以扭轉的局面」。

然而報導也形容，從海外不斷傳出的監管政策來看，Temu的影響力已經足夠巨大。如今，Temu正要面對「中國公司出海，躲不開的劫」。

TikTok 拼多多 電商

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