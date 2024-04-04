黃帝陵墓不止一座 黃陵縣橋山為什麼最正統？

2017年甘肅省天水市舉行祭軒轅黃帝典禮，通過祭祀活動敬拜人文初祖軒轅黃帝。（中新社）

前總統馬英九 於今日赴陝西省黃陵縣橋山黃帝陵，參與甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮。黃帝陵相傳是中華民族始祖軒轅黃帝的墳墓，然而真正的黃帝陵寢在哪裡，卻曾一度有歧異。

根據不同史料，黃帝陵可能存在於陝西線黃陵縣、河南 省靈寶市、河北省涿鹿縣、北京市平谷區和甘肅省正寧縣等地。因《史記・五帝本紀》記「黃帝崩，葬橋山」，唐代之後，陝西線黃陵縣橋山才逐漸成為官方認可的黃帝陵。

1961年，黃帝陵被中國國務院 公布為第一批全國重點文物保護單位，標為「古墓葬第一號」，1980以來，由陝西省人民政府主辦清明公祭軒轅黃帝典禮，該典禮也在2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

根據公祭軒轅黃帝網介紹，2015年，中國國家主席習近平到訪陝西考察時指出「黃帝陵是中華文明的精神標誌」，相比一般公共活動，具有更高的規模，並逐年發展成為集政治、人文、歷史及「民族感召力」的重大祭典。

西北大學中國思想文化研究所教授張茂澤曾在2023年接受中新社訪問，提到謁陵祭祖是中華兒女向中華民族始祖的致敬，以此鑄造「中華民族共同體」。2009年馬英九首次於台灣的遙祭黃帝陵典禮擔任主祭，總統府表示此舉是為了傳遞慎終追遠的寓意，認為「中華文化的核心價值，是高於政治層次的文化歷史層次。」