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俄外長近期晤王毅 料為普亭5月訪中「習普會」鋪路

記者陳宥菘／即時報導
俄國外長拉夫羅夫(左)近期將訪中國，並與中國外長王毅(右)會談，預料是為俄國總統普亭5月下旬訪中鋪路。圖為王毅去年10月16日在北京釣魚台國賓館會見拉夫羅夫。（取自中國外交部網站）
俄國外長拉夫羅夫(左)近期將訪中國，並與中國外長王毅(右)會談，預料是為俄國總統普亭5月下旬訪中鋪路。圖為王毅去年10月16日在北京釣魚台國賓館會見拉夫羅夫。（取自中國外交部網站）

俄羅斯外交部3日表示，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）近期將訪問中國，與中國外長王毅會談。路透報導指出，這次俄中外長會議可能是為俄國總統普亭今年5月訪中行程鋪路，這也將是普亭新的六年總統任期內的首次出訪。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃3日表示，拉夫羅夫與王毅此晤將討論烏克蘭危機、亞太局勢等議題，也將就雙邊合作、聯合國、金磚國家、上海合作組織、G20等工作展開磋商；中國外交部目前尚未公布拉夫羅夫訪中的消息。

王毅與拉夫羅夫上次會晤是在去年10月「一帶一路」峰會前夕。而兩人今年1月10日也曾通電話，王毅當時表示，中方堅信俄方一定能順利完成「國內重要政治議程」，保持國家的穩定和發展；中俄應形成更多戰略共識，開展更多戰略合作。拉夫羅夫則重申俄堅持「一個中國原則」的立場堅定不移。

路透3月中曾引述消息人士報導，普亭將於5月下旬前往中國，並與習近平舉行會談，這也很可能是普亭在5月7日五度就任俄羅斯總統後，新的總統任期內的首次海外訪問。克里姆林宮發言人當時回應，有關普亭出訪的消息會在日期臨近時對外公布。

普亭最近一次訪中是去年10月受邀赴北京出席「一帶一路論壇」，並舉行了「習普會」，雙方當時表示，「願以明（2024）年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作伙伴關係發展。」

值得一提的是，習近平去年3月連任中國國家主席，開啟第三任期後的首次外事訪問，也是選擇俄羅斯，於同月20至22日赴莫斯科，並與普亭舉行會談。

與此同時，中國外長助理苗得雨3日在北京與俄副外長維爾什寧舉行中俄聯合國和安理會事務磋商。據中國外交部發布，雙方一致同意共同捍衛多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，而重點交換意見的議題除了當前國際情勢、聯合國與安理會相關事務、國際地區熱門議題，還包含「未來高峰會」。

普亭 王毅 俄羅斯

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