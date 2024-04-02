台7.3地震 廈門整個社區都跑出去：福建震感強

地震後，廈門當地學校組織學生疏散到空曠處。（廈門日報）

台灣3日早晨發生強震，除我中央氣象署通報為芮氏規模7.2外，中國官方的「中國地震 台網」也發布訊息，從陸媒推播快訊來看，時間甚至早於我方。據中國地震台網稱，正式測定，4月3日7時58分，在台灣花蓮縣海域發生規模7.3地震，震源深度12千米，地震造成台灣全島震感強烈，福建、廣東等地震感非常明顯。

據中國地震台網微博 ，中國地震台網先於早上8時01分發布，經自動測定，4月3日07時58分在台灣附近（北緯23.86度，東經121.62度）發生7.4級左右地震，「最終結果以正式速報為準」。而後，中國官媒央視等陸續推播快訊。

接著，在早上8時15分許，中國地震台網再次發布稱，「正式測定」，4月3日7時58分，在台灣花蓮縣海域北緯23.81度，東經121.74度）發生規模7.3地震，震源深度12千米。

中國地震台網稱，地震造成台灣全島震感強烈，福建、廣東等地震感非常明顯，浙江、江蘇、上海等地也有震感。

在中國地震台網微博下，也湧現大量留言，有中國網友表示，廈門整個社區都跑出去了，以及泉州震感強烈，睡夢中被搖醒，和福州搖暈了、「廈門巨強烈」等。

廈門日報報導，地震來臨時，廈門多校第一時間組織學生有序撤離到操場安全地帶。

另一方面，中國自然資源部還發布海嘯Ⅰ級警報（紅色）。中國自然資源部海嘯預警中心稱，根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部海嘯。