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包道格：中在發展論壇認「經濟有問題」 擬6月召開三中全會

中國新聞組／北京2日電
外國企業人士擔憂，中國作為製造業大國，不能靠出口來解決問題。圖為理想汽車江蘇常州基地。（新華社）
外國企業人士擔憂，中國作為製造業大國，不能靠出口來解決問題。圖為理想汽車江蘇常州基地。（新華社）

中國發展高層論壇日前落幕，但由於正值中國經濟下行、外資撤離之際，讓人好奇會中各方談了什麼。以美國學者身分與會的包道格（Douglas Paal）指出，中方努力傳遞認知到自身經濟面臨房地產、債務與內需等挑戰的氛圍，但似乎只「承認有問題」；至於應對方式，卻未提供太多細節。另外，包道格也透露，北京計畫6月召開已延遲數月的「三中全會」。

據自由亞洲電台報導，中國發展高層論壇是中國每年「兩會」 後的大型國際活動。今年論壇有超過100名跨國企業領袖、國際組織代表與學界人士與會，其中有超過30位來自美國。

目前擔任華盛頓智庫「卡內基國際和平基金會」 （Carnegie Endowment for International Peace）亞洲計畫資深研究員的包道格，是受邀的13名外籍學者之一。

對於今年論壇內容，包道格說：中方努力傳遞有關認知到自身經濟面臨房地產、債務與內需等挑戰的氛圍；當被問到出口成長時，也展現出準備好做點什麼的樣子。今年，他們在說準備好採取行動，但似乎只是準備好「承認有問題」；說有應對方式，卻未提供太多細節，或說明打算如何解決這些問題。

包道格表示，從論壇非官方環節的背景對話中得知，中國當局目前對每一項重點問題究竟該採取什麼行動仍欠缺共識，「所以這是他們在試水溫，看看外國人與中國人對（兩會）已討論、已決定及待辦事項反應的方式。」

包道格還稱，「他們（北京）計畫6月召開已延遲數月的『三中全會』。他們希望從現在到6月間，能有更多關於該如何解決中國當前部分挑戰的細節。」但他也強調，這不是官方正式消息，還可能改變。

按歷史慣例，聚焦經濟議題的三中全會在中共黨代會次年10月或11月召開。若在2024年召開，這將是中共史上首次在計畫外年份召開三中全會。不少分析都認為，延遲三中全會可能表明北京遇上棘手經濟問題。

包道格也提出，美國企業擔心，若中國繼續透過出口來解決經濟遲緩而非擴大內需，恐怕會導致連鎖反應，或是二次、三次效應。他們擔心，北京會把人民幣匯率維持在相對低點，並將產能過剩、內需無法消化的產品銷往國際市場。這是與會的外國企業人士非常普遍的擔憂，不僅是美方人士。他們都認為，中國作為製造業大國，不能靠出口來解決問題。「這個訊息在論壇上被清楚傳達，至於中國政策會不會改變還不清楚，但中方官員嘴上是說聽到了。」

兩會 房地產 中共

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