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中國車橫掃市場 今年前2月占全球賣出汽車三分之一

記者謝守真／即時報導
中國乘聯會秘書長崔東樹表示，今年1至2月銷中國車占世界市場達32％。（新華社）
中國乘聯會秘書長崔東樹表示，今年1至2月銷中國車占世界市場達32％。（新華社）

「Made In China」正在橫掃全球市場。中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹指出，今年前兩個月，全球汽車銷量為1,265萬輛，年增3％，中國車企的占有率就達到32％。

崔東樹表示，2024年2月，中國世界汽車銷量達到598萬輛，年減7％，季減10％。2024年2月較2018年2月仍稍低10％，處歷年的中位水準。2024年1至2月銷量1,265萬輛，年增3％。

崔東樹指出，2023年1至6月走勢大幅低於前期歷年正常年份的銷量水準，而7至12月優於2018至2022年的水準。

他解釋，這主要是生產恢復等因素的銷量改善。2024年1至2月世界車市較平穩，但「中國車市2月春節因素下滑較大」。

崔東樹強調，中國2024年銷售量仍維持領先地位，中國汽車市場對世界汽車市場影響力極為巨大，2016至2018年中國汽車占全球30%左右，2019年下降到29%，但仍具有絕對優勢。2020至2021年回升到32%，2022年上升到33%。

此外，崔東樹提到，2023年中國車企占有率維持在34%。其中，年初較低是春節因素和車購稅優惠政策退出的正常體現，隨後中國2024年1至2月因春節因素達到32%。今年北美洲和歐洲市占率全面回升，南半球市場走勢偏弱。

他表示，2023年初，隨著優惠政策退出，導致中國汽車銷量暴跌，2月下降到29%；2至4月回升到32%的較好水準；5至7月回升到33%，8至12月的中國汽車占世界比率上升到38%的高點。

對此，崔東樹分析，2023年全球市場將進一步分化，中國車占有率有望逐步回升。

在政策退出後，2023年中國車市逐步恢復。2024年2月其他國家走勢較好，中國車占世界市場28%偏較低，但優於2021年水準。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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