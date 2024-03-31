學者：習近平著作選讀 中英文版內容差距大

海外學者發現，習近平著作中英文版本差別很大，英文版有許多潤飾及美化。(路透)

中共 總書記習近平 上台11年來著作如山，官方去年4月至今更先後發行「習近平著作選讀」中英文版。但海外專家發現，習近平這些著作由於寫作團隊想法不同，導致觀點前後有差異；且中英文版本差別很大，英文版有許多潤飾及美化。

美國之音（VOA）中文網今天發表題為「習近平著作，誰的思想誰寫的？」的報導，提到上述觀點。中共官方2023年4月3日正式發行「習近平著作選讀」中文版，今年3月11日則正式發行「習近平著作選讀」英文版。

報導引述搜狐網2月間公布的「全國2024年1月下半月暢銷書排行榜」，指「習近平著作選讀」第1、2卷分別排名第2、3名，「習近平新時代中國特色社會主義思想」則排名第1。

報導指出，幾乎讀過習近平每一本著作、且中英文版同時閱讀的紐約市 立大學教授夏明表示，由於中國政府補貼習近平的著作發行，他基本上都透過免費管道獲得習近平全套著作，其中包括從中國使領館、中企、相關機構和友人取得贈書。

夏明指出，習近平的著作集雖然出版了英文版，但在美國很少人閱讀，基本上只有學術界或政府研究機構、智庫人員會翻閱。

夏明提到，自己讀習近平的書一貫是中英文版對照。但他發現，中英文版本有很大差別，習近平的翻譯班子「從中動了手腳」。在中文版書中，可以看到他的「殺氣」，或是對其他國家尤其是美國的戰狼外交。但在英文版中，往往會經過美化和修飾。

他認為，習近平著作發行英文版目的是對外宣傳，而作為公關的一環，讀者看不到中文原文裡的殺氣騰騰，以及習近平內心深處的想法。

夏明還指出，習近平的這些著作，其實是由中共寫作班子撰寫，而非習近平本人。書中內容顯然傳遞了官方訊息，但未必是習近平的真實想法。甚至會出現寫作班子想法不同，前後觀點、語氣有差異的情況。「給習近平起草文件的有各種人，他們其實在牽著他的鼻子走」。

他並發現，習近平的文件彙編經常有兩種文本，一種是內部演講時的版本，另一種是讀者看到的經過修飾和刪減的公開版。

獨立作家吳祚來認為，習近平的寫作班子像是個「思想工廠」，以習近平的名義為中共生產一套美化形象的書籍，並為習近平樹立思想威權。但這樣的書籍很難在美國等民主國家起作用，就連在中國，普通讀者的閱讀量也非常小。

夏明則笑稱，習近平可說是最醉心於出書、且以不同語言版本向全球發行的中國領導人，這種事在美國前所未見。因為美國總統整天忙得不得了，沒有誰當總統時還在發行這些著作。且總統當政時的國情咨文或記者會文稿，人們都可自由下載，不涉版權，更不會由國家彙集成書補貼發售。