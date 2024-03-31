我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

這項數據 顯示蘋果對美股影響力日益減弱

學者：習近平著作選讀 中英文版內容差距大

中央社台北31日電
海外學者發現，習近平著作中英文版本差別很大，英文版有許多潤飾及美化。(路透)
海外學者發現，習近平著作中英文版本差別很大，英文版有許多潤飾及美化。(路透)

中共總書記習近平上台11年來著作如山，官方去年4月至今更先後發行「習近平著作選讀」中英文版。但海外專家發現，習近平這些著作由於寫作團隊想法不同，導致觀點前後有差異；且中英文版本差別很大，英文版有許多潤飾及美化。

美國之音（VOA）中文網今天發表題為「習近平著作，誰的思想誰寫的？」的報導，提到上述觀點。中共官方2023年4月3日正式發行「習近平著作選讀」中文版，今年3月11日則正式發行「習近平著作選讀」英文版。

報導引述搜狐網2月間公布的「全國2024年1月下半月暢銷書排行榜」，指「習近平著作選讀」第1、2卷分別排名第2、3名，「習近平新時代中國特色社會主義思想」則排名第1。

報導指出，幾乎讀過習近平每一本著作、且中英文版同時閱讀的紐約市立大學教授夏明表示，由於中國政府補貼習近平的著作發行，他基本上都透過免費管道獲得習近平全套著作，其中包括從中國使領館、中企、相關機構和友人取得贈書。

夏明指出，習近平的著作集雖然出版了英文版，但在美國很少人閱讀，基本上只有學術界或政府研究機構、智庫人員會翻閱。

夏明提到，自己讀習近平的書一貫是中英文版對照。但他發現，中英文版本有很大差別，習近平的翻譯班子「從中動了手腳」。在中文版書中，可以看到他的「殺氣」，或是對其他國家尤其是美國的戰狼外交。但在英文版中，往往會經過美化和修飾。

他認為，習近平著作發行英文版目的是對外宣傳，而作為公關的一環，讀者看不到中文原文裡的殺氣騰騰，以及習近平內心深處的想法。

夏明還指出，習近平的這些著作，其實是由中共寫作班子撰寫，而非習近平本人。書中內容顯然傳遞了官方訊息，但未必是習近平的真實想法。甚至會出現寫作班子想法不同，前後觀點、語氣有差異的情況。「給習近平起草文件的有各種人，他們其實在牽著他的鼻子走」。

他並發現，習近平的文件彙編經常有兩種文本，一種是內部演講時的版本，另一種是讀者看到的經過修飾和刪減的公開版。

獨立作家吳祚來認為，習近平的寫作班子像是個「思想工廠」，以習近平的名義為中共生產一套美化形象的書籍，並為習近平樹立思想威權。但這樣的書籍很難在美國等民主國家起作用，就連在中國，普通讀者的閱讀量也非常小。

夏明則笑稱，習近平可說是最醉心於出書、且以不同語言版本向全球發行的中國領導人，這種事在美國前所未見。因為美國總統整天忙得不得了，沒有誰當總統時還在發行這些著作。且總統當政時的國情咨文或記者會文稿，人們都可自由下載，不涉版權，更不會由國家彙集成書補貼發售。

習近平 中共 紐約市

上一則

美國大橋坍塌 部分中國網友幸災樂禍：美國衰落、民主崩壞

延伸閱讀

中國外交部警示：中國公民赴美恐遭無端盤查、偵訊 甚至禁入美國

中國外交部警示：中國公民赴美恐遭無端盤查、偵訊 甚至禁入美國
法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路
美商CEO爆料：中國富豪人人自危 拋售私人飛機落跑

美商CEO爆料：中國富豪人人自危 拋售私人飛機落跑
馬英九訪中11天行程曝光 這日將赴北京會習近平

馬英九訪中11天行程曝光 這日將赴北京會習近平

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30

超人氣

更多 >
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店迎來黃金時代
命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮
王菲同框女兒李嫣 氣質相近像姐妹…但「一個細節」洩漏她的年齡

王菲同框女兒李嫣 氣質相近像姐妹…但「一個細節」洩漏她的年齡
紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受
五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力