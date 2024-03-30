馬英九將訪孫中山故居 參觀「第一次國共合作」展覽
前總馬英九即將於4月1日展開第二次中國行程，外界仍高度關注此行的細節與內容，但不論馬辦還是中國官方都非常「嚴絲合縫」，迄今沒有完整公布。而本報記者了解到，在具體期程上，馬英九一行在廣東省內的日程，分別是4月1日到深圳、很可能是2日抵達中山參訪孫中山故居，當地也已推出政治寓意高的「孫中山與第一次國共合作」展覽。
目前已經確定馬英九一行將於1日下午飛抵深圳寶安國際機場，根據馬英九基金會執行長蕭旭岑26日在廣播節目透露的相關停留點，包含黃花崗七十二烈士墓、國父孫中山故居、中山大學，充滿濃濃的民國味，涉及的地理範圍則是深圳、中山與廣州3座城市。
對馬英九一行在廣東省內的具體行程日期，中國官方也守口如瓶，本報記者發現，蕭旭岑已「劇透」的孫中山故居，參觀預約系統已將4月2日設定為「無票」。由於孫中山故居紀念館完全採取網路實名制預約方式預約參觀，官方亦指「開放事宜根據實際情況即時調整」，且目前沒有任何其他外國元首近日將到訪孫中山故居的相關消息，因此馬英九一行極大可能是在2日抵達位於廣東省中山市的故居參訪，但官方仍相當低調未予證實。
值得一提的是，孫中山故居紀念館已於今年3月12日推出「孫中山與第一次國共合作」展覽，主打今年就是「第一次國共合作一百周年」，館方在介紹中強調，1924年「在中國共產黨幫助下，孫中山把舊三民主義發展為新三民主義，實行聯俄、聯共、扶助農工三大政策，改組中國國民黨，實現了國共兩黨的首次合作，開創革命的新局面」。
由於已經確定馬英九會到訪廣州、中山與深圳，而一位在廣州工作多年的台青推估，受到地理位置的限制，馬英九一行在1日抵達深圳後，很可能是先於2日前往中山，最後才到廣州。至於中山大學校區眾多，最可能到訪的則是位於廣州市海珠區、歷史韻味最為濃厚的「南校園」，此處也是法國總統馬克宏去年到訪的校園。這個校園距離黃花崗七十二烈士墓，僅約為9公里、20分鐘車程。
而此次採訪馬英九的隨團記者，包含中國媒體、香港媒體與在北京駐點的台灣媒體，其中特別的是中評社分別以台媒跟港媒身分，派出兩位記者參加採訪。而隨團記者多數已經於29日上午做核酸篩檢，顯見「馬習二會」的氛圍，名單上顯示中國媒體4家7人、港媒2家4人、台媒9家13人，一共24人，但據了解，媒體人數尚有變動。
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