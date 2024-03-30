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馬英九將訪孫中山故居 參觀「第一次國共合作」展覽

特派記者廖士鋒／北京即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑日前透露馬英九一行將會到訪翠亨村孫中山故居，當地展館已經於3月展出「第一次國共合作一百周年」展。（圖／取自「孫中山故居紀念館」微信公眾號）
馬英九基金會執行長蕭旭岑日前透露馬英九一行將會到訪翠亨村孫中山故居，當地展館已經於3月展出「第一次國共合作一百周年」展。（圖／取自「孫中山故居紀念館」微信公眾號）

前總馬英九即將於4月1日展開第二次中國行程，外界仍高度關注此行的細節與內容，但不論馬辦還是中國官方都非常「嚴絲合縫」，迄今沒有完整公布。而本報記者了解到，在具體期程上，馬英九一行在廣東省內的日程，分別是4月1日到深圳、很可能是2日抵達中山參訪孫中山故居，當地也已推出政治寓意高的「孫中山與第一次國共合作」展覽。

目前已經確定馬英九一行將於1日下午飛抵深圳寶安國際機場，根據馬英九基金會執行長蕭旭岑26日在廣播節目透露的相關停留點，包含黃花崗七十二烈士墓、國父孫中山故居、中山大學，充滿濃濃的民國味，涉及的地理範圍則是深圳、中山與廣州3座城市。

對馬英九一行在廣東省內的具體行程日期，中國官方也守口如瓶，本報記者發現，蕭旭岑已「劇透」的孫中山故居，參觀預約系統已將4月2日設定為「無票」。由於孫中山故居紀念館完全採取網路實名制預約方式預約參觀，官方亦指「開放事宜根據實際情況即時調整」，且目前沒有任何其他外國元首近日將到訪孫中山故居的相關消息，因此馬英九一行極大可能是在2日抵達位於廣東省中山市的故居參訪，但官方仍相當低調未予證實。

值得一提的是，孫中山故居紀念館已於今年3月12日推出「孫中山與第一次國共合作」展覽，主打今年就是「第一次國共合作一百周年」，館方在介紹中強調，1924年「在中國共產黨幫助下，孫中山把舊三民主義發展為新三民主義，實行聯俄、聯共、扶助農工三大政策，改組中國國民黨，實現了國共兩黨的首次合作，開創革命的新局面」。

由於已經確定馬英九會到訪廣州、中山與深圳，而一位在廣州工作多年的台青推估，受到地理位置的限制，馬英九一行在1日抵達深圳後，很可能是先於2日前往中山，最後才到廣州。至於中山大學校區眾多，最可能到訪的則是位於廣州市海珠區、歷史韻味最為濃厚的「南校園」，此處也是法國總統馬克宏去年到訪的校園。這個校園距離黃花崗七十二烈士墓，僅約為9公里、20分鐘車程。

而此次採訪馬英九的隨團記者，包含中國媒體、香港媒體與在北京駐點的台灣媒體，其中特別的是中評社分別以台媒跟港媒身分，派出兩位記者參加採訪。而隨團記者多數已經於29日上午做核酸篩檢，顯見「馬習二會」的氛圍，名單上顯示中國媒體4家7人、港媒2家4人、台媒9家13人，一共24人，但據了解，媒體人數尚有變動。

位於廣東中山的孫中山故居，已經於3月展出「第一次國共合作一百周年」展，圖為翠亨小...
位於廣東中山的孫中山故居，已經於3月展出「第一次國共合作一百周年」展，圖為翠亨小學學生參觀展覽。（圖／取自「孫中山故居紀念館」微信公眾號）
孫中山故居紀念館預約系統已經將4月2日設為「無票」狀態。（圖／截自「孫中山故里旅...
孫中山故居紀念館預約系統已經將4月2日設為「無票」狀態。（圖／截自「孫中山故里旅遊區」微信小程序）

馬英九 馬克宏 國民黨

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