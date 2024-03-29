滬豪宅開盤賣出200億 創中國銷冠紀錄

中國「盤王」誕生。上海中海·順昌玖里樓盤開盤，500多套房源被搶空。(取材自界面新聞)

近日，中海地產在上海的一處豪宅項目順昌玖里開盤，最終樓盤去化率98.5%，總銷售金額約196.5億元人民幣（27.2億美元），刷新此前深圳開盤銷售的紀錄，成為中國最新的「開盤銷冠」、樓王。另外，29日有市場傳言稱，上海即將實行按價格限購政策。上海房產交易中心對此回應說，限購政策目前並未調整。

香港 文匯報報導，據順昌玖里發布的准售房源公告顯示，該項目位於黃浦區新天地板塊，由三棟地標住宅、成片別墅以及商業組成。首先入市的將是兩棟超高層和一棟高層，產品面積為151至325平方米為主，共計512套房屋。銷售均價每平方米17.2萬元，套均價值約4000萬元，共738組客戶認籌。本次開盤最終成功售出512套中的505套。

據報導，翻查資料，此前全中國紀錄保持者為2020年深圳華潤城潤璽一期花園，1171套房源在兩天內售罄，收金196億元。換言之，今次上海中海順昌玖里，以196.5億元銷售額刷新了中國房地產 開盤紀錄。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，上海項目趕超，恰是今年房地產市場復甦的一個重要事件和信號，充分說明購房市場有強勁的表現和態勢。此類項目有幾個重要的特點，即新盤、豪宅、新開盤、勁銷，充分說明市場回暖過程中，類似市場反應積極，恰有「春江水暖鴨先知」的意味，即豪宅銷售熱銷扮演了樓市復甦的重要角色和先行軍導向。

隨著豪宅帶動上海樓市，目前有關上海將進一步放開限購的傳聞再起。據財聯社報導，有市場傳聞稱上海即將實行按價格限購政策，一手房單價10萬元/平方米以下且總價1440萬元以下，二手房單價8萬元/平方米以下且總價1152萬以下住房將不再實行限購政策，不再審核購房者購房資格，政策最快將從4月1日起開始實行。