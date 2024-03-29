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福建初中生遭霸凌輕生引發抗議 當局排查所有中小學

中央社台北29日電

福建泉州晉江市靈水中學一名初一女生24日跳樓身亡，生前留下遺書表示遭到霸凌。事件引發聚眾抗議與社會公憤後，福建省教育廳昨天下令，對所有中小學展開一次「起底式」大排查，防範遏制學生欺淩事件。

中國大陸開年來頻傳學生疑似遭到霸凌後輕生引發抗議事件，這是首度有地方政府展開全面的霸凌排查。

社群訊息顯示，晉江靈水中學初一李姓女學生，24日深夜從租屋處8樓跳下，經送醫搶救無效死亡。隔天，家屬親友群聚學校大門拉出白布條抗議討說法，指控學校老師對霸凌知情不報，入夜不散。

抗議民眾26日越聚越多，當局派遣大批員警在現場戒備。

知情網友表示，涉事女孩長期遭受同學的霸淩和勒索錢財後，於24日晚自殺。去世前，曾在其母親的微信留下遺書。

網路截圖顯示，李姓女學生遺言說，沒有辦法在靈水待下去，霸凌她的人每天過的這麼開心，心裡很不舒服。每天去學校都要見到她，感覺好噁心……「媽，下輩子還當妳女兒」。

據正觀新聞，女孩的母親陳女士26日受訪表示，事發前一直未發現女兒有異樣。女兒出事後，她瞭解到女兒生前疑似遭到至少兩人霸淩，其中一人長期向女兒要錢。「現在只想要個說法，霸淩她的是誰，為什麼霸淩我的孩子」。

事件擴大引發社會公憤後，晉江市教育局26日表示，對此深感痛惜。該局已會同公安等部門成立專門工作組，事件調查和善後處理等工作正在進行中。

據官方發布，福建省教育廳28日召開全省中小學安全工作視訊調度會，對中小學生欺淩防治工作進行再動員再部署再推動。

據發布，會中，福建省教育廳安全處、思政處通報了「近期涉校涉生安全工作情況」。其中，晉江市、晉安區教育局主要負責人分別作交流發言。

會議要求，要嚴格按照省委、省政府和教育部工作部署要求，抓緊抓實抓細學生欺淩防治工作，健全防治長效機制，織密織牢學生欺淩防護網。

會議強調五點意見，其中要求各地各校進一步提高政治站位，充分認識做好學生欺淩防治工作的重要性和緊迫性，堅決克服麻痹、僥倖思想，深入展開中小學校園暴力與學生欺淩防範治理專案行動，有效防範和遏制學生欺淩事件。

會議並要求，各地教育行政部門要圍繞中小學校園暴力與學生欺淩防治工作機制、制度措施、隊伍建設、責任落實、宣傳引導、教育懲戒、師德師風、條件保障等方面，對行政區域內所有中小學校展開一次「起底式」大排查，及時查找發生校園暴力與學生欺淩的苗頭跡象或隱患點，採取必要的干預措施，做好疏導化解工作。

教育局 微信 教育部

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