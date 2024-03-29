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台海軍司令唐華將訪美 北京促美遵守一中原則

中央社台北29日電
外交部發言人林劍主持例行記者會。(取材自中國外交部)
外交部發言人林劍主持例行記者會。(取材自中國外交部)

路透今天引述知情人士報導，海軍司令唐華下周將訪美出席一場軍方典禮，並討論台美海軍合作。對此，北京表示堅決反對，要求美方遵守一個中國原則，立即停止美台官方往來和軍事聯繫。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，有媒體29日下午在中國外交部例行記者會提問唐華據報將訪美一事，發言人林劍回應時表示注意到有關報導，「中方堅決反對美台軍事勾連」。

他表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎」。

林劍說，中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性和有關問題的嚴重危害性，將所做的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止美台官方往來和軍事聯繫，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

據路透，唐華下周將訪美出席一場軍方典禮，並討論如何在中國升高對台威脅之際促進台美海軍合作。

多名消息人士透露，唐華將造訪美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）所在地夏威夷，出席太平洋艦隊指揮官交接典禮。

消息人士並表示，唐華預計參加4月8到10日在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference），與美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）的會面也正洽談安排中。

據透露，唐華訪美是美方「聯合島嶼防衛概念」（Joint Island Defence Concept）行動的一部分，目的是與台、日等地協調，在「第一島鏈」內對抗中國軍隊。

太空 夏威夷 華府

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