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馬英九訪中11天行程曝光 這日將赴北京會習近平

為中法元首會晤鋪路？ 法外長4月1日訪中見王毅

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部宣布，應中國外長王毅邀請，法國外長塞儒內將於4月1日訪中。圖為王毅(右)今年2月17日在慕尼黑安全會議期間應約會見塞儒內(左)。(取自中國外交部網站）
中國外交部宣布，應中國外長王毅邀請，法國外長塞儒內將於4月1日訪中。圖為王毅(右)今年2月17日在慕尼黑安全會議期間應約會見塞儒內(左)。(取自中國外交部網站）

中國外交部宣布，應中國外長王毅邀請，法國外長塞儒內（Stéphane Séjourné）將於下周一訪問中國，或為今年內可能舉行的中法元首峰會鋪路。

根據中國外交部網站消息，中國外交部發言人林劍29日宣布，應中共中央政治局委員兼外交部長王毅邀請，法國歐洲及外交部長塞儒內將於4月1日訪華。

彭博早前引述知情人士報導，今年是中法建交60周年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）初步計畫在5月迎接到訪的中國國家主席習近平，雙方屆時可能討論貿易問題與俄烏戰爭，但確切安排仍可能有變動。而馬克宏去年4月曾到訪中國，是疫後首位到訪中國的歐洲國家元首。

王毅今年2月中在慕尼黑安全會議期間，曾「應約」會見塞儒內。王毅當時說，中方願同法方保持高層往來，籌備好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話新一次會議，加強議會交往。中法都支持多邊主義。希望法方為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

塞儒內則表示，法中迎來建交60周年具有重要意義，法方願以此為契機加強高層往來，拓展經貿、人文、旅遊、新能源、應對氣變、保護生物多樣性等各領域合作。法方重申堅持「一個中國政策」，將繼續堅持戰略自主，反對「脫鉤斷鏈」。

值得一提的是，根據台外交部新聞稿，在今年2月初中國民航局宣布改變M503航線後，塞儒內在國會答詢時，重申了法國反對任何片面改變台海現狀的作為並反對以武力及脅迫改變現狀；法國重視台海航行及飛越的自由，並再次表明支持台灣參與國際組織等，成為首位針對M503航線爭議發聲的歐洲國家外長，外交部當時對此表達誠摯感謝。

王毅 馬克宏 習近平

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