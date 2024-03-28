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大爆炸相隔半月 河北燕郊再傳火災

中央社台北28日電

3月13日才發生嚴重爆炸，造成7死27傷的河北燕郊今天下午發生大火，現場畫面可見火勢猛烈濃煙直衝雲霄，目前暫無人傷亡，起火原因疑似電動車著火。而火場距離13日的爆炸地點僅有2公里。

綜合界面新聞等媒體報導，燕郊今天的起火地點位在當地天洋城小區附近的一處店鋪。根據多名目擊民眾從不同角度及距離拍攝的畫面顯示，火場冒出的黑色濃煙十分猛烈，且直衝雲霄，也隱約看到火光，大批消防人員先後前往搶救。

其中一段最靠近火場的影片顯示，起火點位在一處懸掛「修車、換輪胎、換電池」招牌的平房區域。一名當地居民透露，起火點是在天洋城小區北區東北角的修車店。

據報導，燕郊消防救援中隊工作人員下午5時左右表示，火災已經撲滅，暫無人員傷亡。至於起火原因，這名人員先是表示是電動車著火引起，但隨後又改口指稱起火原因「正在確認」。

燕郊是河北省三河市轄下的鎮，與北京市毗鄰，距離北京市中心僅30公里，是大批北京上班族聚居的地區。3月13日早上，距離今天火場僅約2公里的小張各莊村發生嚴重爆炸事故，據官方發布共造成7人死亡，27人受傷。事故調查組專家組組長劉福來表示，爆炸事故是輸送中的燃氣管道洩漏所致。

河北省消防單位24日才表示，全省各地消防單位持續開展「消防安全集中除患攻堅大整治行動」，重點清查「九小場所」、多業態混合生產經營場所、人員密集場所等地，共發現117個單位存在「不同程度的消防安全隱患」。

中國近來火災事故頻傳。2月23日凌晨，南京市雨花台區一棟高層住宅大樓發生大火，造成15人死亡、44人受傷。消防部門通報，這場火災是因電動自行車停放處起火而起。

電動車

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