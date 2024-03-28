我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

紐時：川普若當選 外國勢力恐利用上市平台企圖影響

小米汽車上市 公開叫陣特斯拉

中央社台北28日電
小米今日舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自行研發製造智慧汽車的手機大廠。（中央社）
小米今日舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自行研發製造智慧汽車的手機大廠。（中央社）

小米今日舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自行研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。小米SU7售價人民幣21.59萬元（約2萬9美元）起跳，比市場預期要低。

據小米直播，小米董事長雷軍在會中發表多項號稱優於特斯拉（Tesla）Model 3的數據，公開叫陣意味濃厚。他還說，小米SU7設計時直接鎖定保時捷（Porsche），是50萬元以下最速量產車，比保時捷純電跑車Taycan Turbo還快。後者在中國的建議售價是151.8萬元起。

雷軍2021年3月30日宣布造車，宣稱將打造一款能夠媲美保時捷和特斯拉的夢幻車。小米SU7去年曝光，並非時下熱門的休旅車，而是一輛四門轎跑車，具有Cd 0.195超低風阻，外型明顯具有Taycan與Model 3的神韻。

據發布，小米SU7頂規性能版，0到每小時100公里加速不到3秒，只要2.78秒；0到200公里加速僅需10.67秒；最高車速達到265公里。

雷軍還號稱，小米SU7的續航性能「遙遙領先」，單電機車型續航里程依中國官方測試標準達700公里；雙電機車型則達810公里。

在充電速度方面，Max版快充15分鐘就能行駛510公里；標準版充電15分鐘也可行駛350公里。

雷軍在直播中提出多項SU7鎖定特斯拉Model 3的主要性能表，叫陣意味濃厚。他還提到，SU7配備的高效能電池，在低溫零下15度加速，只慢0.5秒，但特斯拉Model 3則慢3.05秒；SU7的全景天窗在攝氏38度下曝曬1.5小時，車內溫度比特斯拉Model 3低12度。

在智慧安全方面上，除了每輛SU7均搭載16項主動安全配備，還搭載小米的「小愛」人工智慧大模型，具備辨車、找手機等多項功能，並實現從識別到理解再到生成的全鏈路大模型語音交互，不僅能望文生圖，還可融合車的位置、方向、視覺等訊息。

雷軍還表示，小米SU7將支持無線CarPlay，支持iPad上車，「蘋果用戶開小米汽車，也有很好的體驗」。車內還配備56寸的HUD、冰箱以及自行設計的手機支架。

小米發布會轟動中國，今晚直播躍為社交媒體最熱門話題。除了售價比預期低引發好評，小米今晚還一口氣發布9種車色與4種內飾顏色，並提供4種輪框選擇，也讓「米粉」驚艷叫好。

小米在發布會後宣布，小米SU7上市27分鐘，訂單突破5萬輛。

小米 特斯拉 休旅

上一則

海外華人要效忠誰 劉建超：是哪個國籍就效忠哪國

下一則

中國國足前教頭李鐵認罪 收賄行賄逾1660萬美元

延伸閱讀

武漢大學開「雷軍班」全中國只招15人

武漢大學開「雷軍班」全中國只招15人
馬斯克太親中 台不敢用星鏈 打造衛星網路替代方案

馬斯克太親中 台不敢用星鏈 打造衛星網路替代方案
中國全國只招15人 武漢大學要開「雷軍班」

中國全國只招15人 武漢大學要開「雷軍班」
紐時：馬斯克太親中 台灣不敢用星鏈

紐時：馬斯克太親中 台灣不敢用星鏈

熱門新聞

中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋

網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋
褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」

褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」