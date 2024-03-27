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要求巴方加快緝凶 中外交部：讓恐怖分子付出應有代價

記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人林劍。(中國外交部網站)
大陸外交部發言人林劍。(中國外交部網站)

巴基斯坦開普省26日發生恐怖攻擊事件，突襲中方承建的達蘇水電站項目車輛和人員，造成5名中國公民喪生。中國外交部發言人林劍27日指出，「中巴雙方有決心、有能力讓恐怖分子付出應有代價。」

林劍表示，強烈譴責這一恐怖主義行徑，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者的親屬致以誠摯慰問。

林劍進一步提到，中方已就此次事件闡明瞭嚴正立場。事件發生後，外交部和中國駐巴基斯坦使館第一時間啟動了應急機制，迅速開展應急處置工作。北京和伊斯蘭堡同巴方密切聯繫，要求巴方加快緝凶，嚴懲兇手，告慰逝者，採取切實有效措施，確保在巴中方人員生命安全。

林劍也指出，巴方承諾，將全面徹查案件，及時向中方通報調查進展，並採取進一步措施，全面加強對在巴中國人員、項目和機構的安保工作，確保大陸公民在巴安全，目前後續處置工作正在有序進行。

林劍提到，「注意到已經有一些國家對此次恐怖襲擊予以譴責，對中方遇難人員表示哀悼和慰問。中方對此表示感謝。」

林劍表示，中方重申恐怖主義是全人類公敵，打擊恐怖主義，避免悲劇重演是國際社會的共同責任。中方堅定支持巴方的反恐努力，堅決維護海外中國公民、機構和項目安全。

林劍強調，「中巴雙方有決心、有能力讓恐怖分子付出應有代價。中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，鐵桿友誼深入兩國人心，任何企圖破壞中巴合作的行徑都不會得逞。」中方將繼續支持巴經濟社會發展和民生改善，堅定開展中巴各領域合作，造福兩國人民。

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