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斯里蘭卡：中國承諾助開發戰略港口和機場

中央社可倫坡27日綜合外電報導
斯里蘭卡總理古納瓦德納與中國國務院總理李強會晤。（新華社）
斯里蘭卡總理古納瓦德納與中國國務院總理李強會晤。（新華社）

斯里蘭卡總理古納瓦德納27日表示，他在北京與中國國務院總理李強談話後，中國已承諾在斯里蘭卡開發戰略基礎設施，包括深水港赫班托達港和可倫坡國際機場。

法新社報導，古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）說，中國將「協助」該國整頓外債。中國是斯里蘭卡最大的雙邊債權國，整頓外債是斯國繼續取得國際貨幣基金（IMF）29億美元紓困金撥款的重要條件。

中國並未對協助斯國整頓外債一事公開其立場。斯里蘭卡官員表示，中國不願降低借給斯國貸款的價值，但可能延長還款年限和調整還款利率。

斯里蘭卡在2022年4月爆發460億美元外債違約，當時其外匯存底告罄，甚至沒錢進口糧食、燃料和藥物等必需品。其後獲得IMF同意援助，首批3億3000萬美元紓困金已於去年3月撥款。

古納瓦德納的辦公室表示，李強已承諾中國將「持續協助斯里蘭卡的債務整頓程序，並助該國發展經濟」。

古納瓦德納強調，北京已提供「協助以利開發」可倫坡國際機場（Colombo International Airport）和赫班托達港（Hambantota），但並未提供更多細節。

自從斯里蘭卡宣布主權債務違約以來，日本出資擴建可倫坡機場的計畫已擱置至今。

斯里蘭卡在2017年將赫班托達港以11.2億美元的價格租給中國國有企業，租期為99年，引發中國競爭對手─印度的疑慮。

印度與美國都擔心，中國在斯里蘭卡南端的赫班托達港立足，可能讓中國海軍在印度洋更具優勢。

斯里蘭卡 紓困金 印度

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