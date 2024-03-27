中國多地禁止銷售殯葬用品 稱燒紙錢是封建迷信

臨近清明掃墓，中國多地公告禁止製造販賣冥幣紙錢、紙紮實物等「封建迷信」殯葬用品，有些地方還禁止燒紙錢，引發民眾不滿。（中新社）

臨近清明掃墓，中國多地公告禁止製造販賣冥幣紙錢、紙紮實物等「封建迷信」殯葬用品，有些地方還禁止燒紙錢，引發民眾不滿。有官媒27日發文強調，不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止人們焚燒冥紙。

綜合央廣網、紅星新聞報導，江蘇省南通市昨天發布通告稱，為進一步推動殯葬改革，摒棄喪葬陋俗，宣導文明祭祀，淨化城市環境，根據中國「大氣污染防治法」、「殯葬管理條例」等法律法規，全市範圍內禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品。

「通告」揚言，違反規定予以沒收，可以並處製造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

南通當局其後又發布「清明節文明祭祀倡議書」，其中提到「清明祭掃，重在心意，貴在真誠，讓我們採用鮮花祭掃、植樹緬懷、書寫寄語、網路追憶等綠色環保方式祭奠先人、感念先輩。」

媒體披露後，「江蘇南通禁止製造銷售冥幣」今天躍為中國大陸焦點新聞與熱搜話題，引發網友一面倒砲轟，批官方「一刀切」將燒紙錢這般緬懷先人的傳統習俗，打為封建迷信。

據報導，南通市民政局有關負責人今天回應稱，南通是從精神文明建設、環境保護的角度依據相關法律法規來推進這個事情，當然選擇在清明時節這個時間點，確實容易引起老百姓的一些誤解。

該負責人說：「老百姓有些議論，可能是沒有吃透（文件）或者是我們沒有解釋明白，但和老百姓慎終追遠是兩回事，沒有必然的聯繫。我們是從市場行為強調禁止製造和銷售，沒有說（禁止）使用這個環節。」

在南通南方市場，銷售冥幣紙錢的任先生說，這個禁令如果實施下來，他就會失業，並且會有一批人失業。「清明祭祖對我們中國人來說是一個特別重要的事情，大家都通過不同形式來祭祖，這種『一刀切』的禁令，我不能理解。」

「這是市場的需要，我們才會賣這個東西。現在政府不讓弄了，我們又能怎麼辦？」另一家店鋪的張先生說。

眼見民意一面倒，中國官媒央廣網今天發文強調，在人們日常觀念裡，焚燒冥紙只是祭掃中的一個環節，談不上是封建迷信。有關部門可以宣導，但不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止人們焚燒冥紙。城市管理是系統工程，要講法規，也要看傳統習俗、世情世理。

據報導，不只南通，中國還有多地發布類似通告。其中，遼寧省淩源市、黑龍江省嫩江市還明定，嚴禁在公共場所和區域焚燒祭祀用品；嫩江當局揚言，「對阻撓執法的，由公安部門依法嚴厲打擊」。

對此，河南 澤槿律師事務所主任付建指出，清明節臨近，不少地方政府發出文明祭祀倡議，同時禁售封建迷信祭祀用品。其依據是「殯葬管理條例」第17條，禁止製造、銷售封建迷信的喪葬用品。第22條規定，製造、銷售封建迷信殯葬用品的，由民政部門會同工商行政管理部門予以沒收，可以並處製造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。

付建表示，南通市最新發布的規定，是有法律依據的。不過地方政府雖然有權設定禁止銷售製造喪葬用品的行政法令，但祭祀具有長久歷史，最好結合宣傳教育，並適當尊重民俗，讓老百姓更容易接受。