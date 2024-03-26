王毅會「修昔底德陷阱」提出者 稱中美二元對立解決不了問題

中共外辦主任兼外長王毅（右）會見知名國關學者艾利森。（取材自中國外交部官網）

美中是否存在崛起國與既存霸主間的注定一戰，近年備受討論，國關學界稱之為「修昔底德陷阱」，中共 中央外辦主任兼外長王毅 昨在北京會見提出該理論的美國哈佛大學 教授艾利森（Graham Allison）時強調，希望學術界能夠提出「超越傳統國際關係理論」的建設性思路。

據中國外交部發布，王毅昨會見艾利森時指出，過去50年，國際關係中最重要的事件就是中美關係恢復和發展；未來50年，國際社會最期待的是中美找到正確相處之道。中美是歷史文化完全不同的國家，不能用自己的標準來判斷對方。中國哲學有「和而不同」思想，與美國一些人非黑即白、你輸我贏的二元對立思維有本質不同。他並稱，中美應當共同應對全球性挑戰，建立更加穩定健康可持續的關係。希望學術界能夠對中美正確相處之道、人類命運共同體理念等加強研究，提出超越傳統國際關係理論的建設性思路。

據中方發布，艾利森表示，中方關於相互尊重是前提，和平共處是底線，合作互贏是目標的闡釋，有助於學術界更好理解中國外交政策。身處當今複雜世界，二元對立解決不了問題。中美必須合作，找到正確相處之道。