中國網友告莫言失敗 胡錫進：社會拒絕上綱上線的宣示

諾貝爾文學獎得主莫言近日被中國部分網友舉報，但法院與檢察院不起訴。（中新社）

中國社會對於侵華日軍的敏感度向來很高，也容易被炒作，近期諾貝爾 文學獎得主莫言被控在文學作品裡「美化日軍」，引起部分爭議，但起訴莫言未被受理。中國官媒環球時報前總編輯胡錫進26日在微博 提到，「一旦告莫言得逞，將構成標誌性事件，產生劇烈後果。所以說告莫言不得逞是我們社會拒絕上綱上線、反對構陷整人的一次宣示」。

中國知名網路帳號「毛星火」近期積極向莫言提告與舉報，指控莫言《紅高粱家族》、《豐乳肥臀》、《蛙》等作品涉嫌美華日軍、抹黑共軍 ，不過浙江聯合出版集團2月4日答覆舉報指出，信訪人反映的《紅高粱家族》問題「並不屬實」、「屬於斷章取義和誤讀，不存在導向問題」。同時，北京法院對此不立案、北京檢察院3月25日也回覆毛星火提起的公益訴訟，指這「不屬於檢察院受理範圍」，確定不受理。

對此結果，胡錫進26日指出這個結果很正常。他認為，一些人不喜歡莫言「這太正常了」，批評、嘲諷或罵莫言的作品如何爛，都沒問題。但是給莫言扣「侮辱革命先烈」、「美化侵華日軍」等敏感政治帽子，就破底線了。「把它們作為罪名起訴莫言，就是動機高度值得懷疑的拙劣表演」。

他強調，中國社會是多元的，同時應有的原則不能少。在這一對關係中，用自己的言論自由去衝擊作家文學創作的應有空間，是對多元和原則性的雙重破壞。「因為其可能造成的結果決不會是多元性張力的增加，而只會是處處分辨所謂『政治正確』和向它靠攏的緊張感」。

他直言，告莫言不得逞不會有多元的損失，「而一旦告莫言得逞，將構成標誌性事件，產生劇烈後果。所以說告莫言不得逞是我們社會拒絕上綱上線、反對構陷整人的一次宣示」。

近日中國也再度發生一起與日本有關的敏感事件，一位校長的文章《杜鵑花落》，內文以侵華日軍的角度講述向「土八路」復仇的經過，稱「八路軍」（國民革命軍第八路軍，共軍抗戰時所改編）為「敵人」、並直接寫「共軍」，且疑似美化日軍，用杜鵑花綻放的意象，來形容日軍的鮮血。

這篇文章近日成為四川省成都市新都區九年級語文試卷上的題目，被中國網友關注，成都市新都區官方25日深夜以聯合調查組名義發布的通報指出，語文測試現代文閱讀材料「造成不良影響」，官方已成立聯合調查組進行全面調查，「對相關教研員及區教科院院長予以停職，並將根據調查結果、依據相關規定對相關責任人員進行嚴肅處理」。

據環球時報消息，湯陰縣教育局一位工作人員3月26日證實，文章的作者李佳前（河南湯陰縣文星中學的校長）目前已被免職，當地很重視此事，正在處置中，環球時報也在微博形容這起事件為「毒試卷」。