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中國人行行長見IMF總裁 稱將維持穩健的貨幣政策

記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行行長潘功勝（右）26日會見國際貨幣基金總裁喬治艾娃。（圖／取自中國人民銀行網站）
中國人民銀行行長潘功勝（右）26日會見國際貨幣基金總裁喬治艾娃。（圖／取自中國人民銀行網站）

中國人民銀行行長（中國央行）潘功勝26日會見來北京參加「中國發展高層論壇」2024年年會的國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。潘功勝說，中國經濟持續回升好轉，人行將維持穩健的貨幣政策靈活適度且精準有效。

據人行發布的訊息，26日，潘功勝會見來訪的喬治艾娃，雙方就中國和全球經濟情勢、中國與國際貨幣基金合作等議題交換了意見。

潘功勝強調，中國經濟持續回升好轉，人行將維持穩健的貨幣政策靈活適度且精準有效。

他說，人行願進一步深化與IMF合作，讚賞喬治艾娃的領導力和IMF在維護全球經濟金融穩定中的重要作用，並支持喬治艾娃繼續領導IMF應對全球挑戰。

同一日，新華社也報導，中國國務院副總理何立峰25日下午在釣魚台國賓館會見了喬治艾娃，何立峰同樣表示，中國經濟持續穩中好轉，內生動力不斷增強，發展新質生產力將進一步推動高品質發展。

喬治艾娃則說，相信中國推動成長模式轉型和金融高品質發展將為全球經濟成長注入新動能。

在此之前，喬治艾娃也已於25日上午在北京人民大會堂，與中國國務院總理李強舉行了會見，李強還會見了世界銀行行長彭安傑。李強表示，中國願和各國加強合作，將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，持續深化重點領域及關鍵環節改革，更好維護公平競爭，保護各類企業合法權益，促進貿易投資自由化便利化，與世界分享發展機會。

貨幣 李強 國務院

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