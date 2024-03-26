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中國退役武警在亞洲各國飛機上竊錢 偷現金換塞口罩

中央社桃園機場25日電
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國籍男子韓偉、肖磊磊日前搭乘華航班機從香港飛桃園，落地後遭航警拘提，台灣桃園地檢署將兩人依竊盜罪嫌起訴。

航空警察局今天指出，韓偉為退役武警，另有多起類似案件在調查中，將續查幕後是否有竊盜集團操控。

航空警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗表示，航警局今年1月接獲新加坡籍旅客報案，指稱在搭機赴台旅遊時，在飛機上發現包包內現金遭抽換為一疊口罩，損失新台幣6萬元(約1952美元)，行程無法繼續只好敗興而歸。

陳綿宗表示，航警局深入調查後，鎖定中國籍男子韓偉涉有重嫌，立即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

專案小組調查發現，韓偉習慣結夥行竊，手法為藉由同夥接應轉移偷竊財物，即使失風被逮也無法人贓俱獲，並懷疑背後另有竊盜集團操控指導。經過月餘跟監、蒐證，2月間進行跨境布署行動，在班機降落台灣後一舉緝捕持續涉案的韓偉及同夥肖磊磊到案。

陳綿宗表示，2名犯嫌到案後，警方發現竊得贓物包含阿拉伯聯合大公國、印度、菲律賓、泰、馬、港、加拿大等數十國貨幣。警詢時，肖磊磊坦承花費人民幣3萬元(約4155美元)向中國四川省綽號「禿子」人士學習行竊，而韓偉是退役的武警。

陳綿宗說，嫌犯供稱自去年10月起在亞洲各國領空行竊，但都只偷得零星散鈔沒想到遭台灣警方鎖定。

陳綿宗表示，目前仍有多起飛機上行竊案件在調查中，發現這些竊賊多是「個體戶」，飛機上相遇時還會從手法觀察是否「師承同派系」，除交換情報也會進一步彼此合作，提高行竊機率並規避查緝。

他指出，韓偉與肖磊磊涉嫌違反刑法加重竊盜罪嫌事證明確，近期已由桃園地方檢察署提起公訴，由於這些竊賊多來自中國某地區，航警局將持續追緝幕後是否有空中竊盜集團。

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