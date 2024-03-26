中國足壇5人涉賄1.45億人民幣 同日宣判最高到無期徒刑

央視播放中國足協前主席陳戌源在庭上90度鞠躬道歉的樣子。（取材自央視新聞）

隨大陸整治足壇貪腐，3月26日至少五案進行一審公開宣判，繼陸方稍早發布中國足協前主席陳戌源一審被判無期後，湖北各地法院陸續發布中國足協前副主席于洪臣、前足協常務副秘書長陳永亮、中超 前總經理董錚、前武漢 足協競賽部長劉磊四人分別被判13年、14年、8年、2年半的消息，以上五人涉賄超過人民幣1.45億元（約2008萬元）。對此，中共黨媒人民網仍發表評論強調，「足球 領域反貪腐沒有終點」。

據今晨湖北省黃石市中級人民法院通報，中國足球協會前主席陳戌源受賄案，於26日上午進行一審公開宣判，以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

經審理，陳戌源在2010年至2023年，收受他人給予的錢款共計折合人民幣8103萬餘元，其中人民幣400萬元未實際取得 。通報還稱，他「收賄時間長而且次數多」，在長達13年的時間裡受賄217次。

接著，湖北省黃石市中級人民法院繼續通報對中國足協前副主席、中國田徑協會前主席于洪臣的一審公開宣判內容，他2010年4月至2023年2月收賄人民幣2,254萬餘元，13年間先後接受賄賂54次，被以受賄罪判處有期徒刑13年，併處罰金人民幣200萬元。

其他還有湖北咸寧市咸安區人民法院、松滋市人民法院、嘉魚縣人民法院，分別對陳永亮、董錚、劉磊的受賄、行賄案進行一審公開宣判。其中，陳永亮是中國足協前常務副秘書長兼國家隊管理部部長；董錚是中超聯賽前總經理；劉磊曾任武漢市足球管理中心競賽部部長、武漢市足球協會競賽部部長、武漢市全民健身中心副主任。

據宣判內容，陳永亮被判有期徒刑14年，處罰人民幣220萬元，董錚被判8年，罰金人民幣200萬元，劉磊被判2年辦，罰金人民幣30萬元。經審理，公訴人稱陳永亮憑藉其中國足球「老人」的地位，2015年至2022年的8年內歛財51次，收賄金額人民幣1934.444萬元，董錚2014年至2021年間收賄38次達人民幣2200多萬元，劉磊則在不同的職位收到人民幣52萬元的「感謝費」。

就大陸官方通報內容，上述被告在庭審中認罪悔罪，並在陳述環節道歉，陳戌源以近10秒的90°鞠躬，向大陸球迷公開道歉，表示「我無臉面面對廣大球迷」；于洪臣說，「讓喜愛足球項目的國人不斷失望，嚴重傷害了廣大人民群眾對足球項目的熱愛和期盼，極大地傷害了全國球迷的真摯感情」；董錚稱，他沒能拒絕中超不良圈文化的侵蝕，在圍獵中迷失了自己。