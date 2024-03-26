我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多車跌落水中

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

中國足壇5人涉賄1.45億人民幣 同日宣判最高到無期徒刑

記者陳政錄／即時報導
央視播放中國足協前主席陳戌源在庭上90度鞠躬道歉的樣子。（取材自央視新聞）
央視播放中國足協前主席陳戌源在庭上90度鞠躬道歉的樣子。（取材自央視新聞）

隨大陸整治足壇貪腐，3月26日至少五案進行一審公開宣判，繼陸方稍早發布中國足協前主席陳戌源一審被判無期後，湖北各地法院陸續發布中國足協前副主席于洪臣、前足協常務副秘書長陳永亮、中超前總經理董錚、前武漢足協競賽部長劉磊四人分別被判13年、14年、8年、2年半的消息，以上五人涉賄超過人民幣1.45億元（約2008萬元）。對此，中共黨媒人民網仍發表評論強調，「足球領域反貪腐沒有終點」。

據今晨湖北省黃石市中級人民法院通報，中國足球協會前主席陳戌源受賄案，於26日上午進行一審公開宣判，以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

經審理，陳戌源在2010年至2023年，收受他人給予的錢款共計折合人民幣8103萬餘元，其中人民幣400萬元未實際取得 。通報還稱，他「收賄時間長而且次數多」，在長達13年的時間裡受賄217次。

接著，湖北省黃石市中級人民法院繼續通報對中國足協前副主席、中國田徑協會前主席于洪臣的一審公開宣判內容，他2010年4月至2023年2月收賄人民幣2,254萬餘元，13年間先後接受賄賂54次，被以受賄罪判處有期徒刑13年，併處罰金人民幣200萬元。

其他還有湖北咸寧市咸安區人民法院、松滋市人民法院、嘉魚縣人民法院，分別對陳永亮、董錚、劉磊的受賄、行賄案進行一審公開宣判。其中，陳永亮是中國足協前常務副秘書長兼國家隊管理部部長；董錚是中超聯賽前總經理；劉磊曾任武漢市足球管理中心競賽部部長、武漢市足球協會競賽部部長、武漢市全民健身中心副主任。

據宣判內容，陳永亮被判有期徒刑14年，處罰人民幣220萬元，董錚被判8年，罰金人民幣200萬元，劉磊被判2年辦，罰金人民幣30萬元。經審理，公訴人稱陳永亮憑藉其中國足球「老人」的地位，2015年至2022年的8年內歛財51次，收賄金額人民幣1934.444萬元，董錚2014年至2021年間收賄38次達人民幣2200多萬元，劉磊則在不同的職位收到人民幣52萬元的「感謝費」。

就大陸官方通報內容，上述被告在庭審中認罪悔罪，並在陳述環節道歉，陳戌源以近10秒的90°鞠躬，向大陸球迷公開道歉，表示「我無臉面面對廣大球迷」；于洪臣說，「讓喜愛足球項目的國人不斷失望，嚴重傷害了廣大人民群眾對足球項目的熱愛和期盼，極大地傷害了全國球迷的真摯感情」；董錚稱，他沒能拒絕中超不良圈文化的侵蝕，在圍獵中迷失了自己。

值得注意的是，在五人案件同日集中宣判後，中共黨媒人民日報發表「人民網評」，直言足壇反腐敗未完成時，強調徹查足球領域系列貪腐案件，深挖背後的問題根源正當時，足球領域反貪腐沒有終點，要以猛藥去疴、重典治亂的決心，堅決消除靠體育吃體育、靠足球吃足球等亂象，徹底清理足球領域腐敗根源。

26日，中國足協前副主席、中國田徑協會前主席于洪臣等人也進行一審公開宣判。（取材...
26日，中國足協前副主席、中國田徑協會前主席于洪臣等人也進行一審公開宣判。（取材自央視新聞）

足球 武漢 中超

上一則

港去年平均月薪1.98萬元 男女差距5000元 1.7萬人領最低時薪

延伸閱讀

中國足協前主席陳戌源收賄逾千萬元 遭判無期徒刑

中國足協前主席陳戌源收賄逾千萬元 遭判無期徒刑
涉竊大谷資金...水原承認賭足球、NBA 欠債100多萬

涉竊大谷資金...水原承認賭足球、NBA 欠債100多萬
足球／梅西香港表演賽未上場惹議 主辦方向觀眾退款50%

足球／梅西香港表演賽未上場惹議 主辦方向觀眾退款50%
教宗自傳曝曾迷漂亮女孩、足球 「仍健康不想引退」

教宗自傳曝曾迷漂亮女孩、足球 「仍健康不想引退」

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍