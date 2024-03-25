趙樂際將在博鰲論壇演講 是近年最低規格

身著旗袍的禮儀人員25日在博鰲亞洲論壇大酒店入口迎接八方賓客。(中新社)

博鰲亞洲論壇2024年年會26日至29日在海南博鰲舉行，中國外交部25日宣布，全國人大常委會委員長趙樂際將於28日出席年會開幕式，並發表主旨演講。有媒體報導，這項安排是近年來最低規格，也打破了近十年來，大多由中共 總書記或國務院 總理其中一位出席的慣例。

博鰲論壇由中國主辦，每年邀集中國在內的部分國家領導人、官員、國際組織負責人、企業代表、專家學者出席會議。過去，中共總書記習近平和中國總理李強 都曾參加博鰲論壇。

據經濟通通訊社報導，回顧自2018年起至去年的多屆博鰲亞洲論壇(2020年因疫情停辦)，均由中國國家主席或國務院總理發表主旨演講，而趙樂際在中共中央政治局常委排名第三，由他出席博鰲論壇開幕式發表演講，是近年來最低規格。

據了解，2023年博鰲論壇開幕式，是由中國國務院總理李強發表演講；而上一次由全國人大委員長發表演講，則已經是2007年的事。

海南日報報導，為期四天的博鰲論壇今年主題為「亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任」。大會設定包括開幕式、企業家對話會、分論壇、圓桌會、報告發表會等多場活動，為各方展開深入交流、廣泛合作提供高層次平台。多國領導人將出席本屆年會。