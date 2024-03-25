閃婚閃離敲詐千萬 翟欣欣逼死夫認罪

蘇享茂。（取材自紅星新聞）

手機應用「WePhone」創辦人蘇享茂被前妻翟欣欣逼死一案有新進展，紅星新聞昨天據可靠信源處獲悉，翟欣欣已認罪認罰，本案涉嫌敲詐的金額巨大，翟欣欣或將獲刑10年以上。此外，蘇享茂家屬或將提起刑事附帶民事訴訟。

根據先前消息，2023年6月9日上午，「蘇享茂的哥哥蘇享龍」帳號發布微博 稱，翟欣欣已被北京海淀警方逮捕。根據蘇享龍在微博發布的「立案告知書」，翟欣欣涉嫌敲詐勒索，刑事立案時間為2023年5月20日。

觀察者網綜合九派新聞、紅星新聞報導，根據先前消息，微博ID「蘇享茂的哥哥蘇享龍」3月發微博表示，翟欣欣涉嫌敲詐勒索一案日前已移送法院。蘇享龍去年6月發布微博，表示翟欣欣已被北京海淀警方逮捕。據蘇享龍在微博發布的「立案告知書」，翟欣欣涉嫌敲詐勒索，刑事立案時間為2023年5月20日。九派新聞從權威管道獲悉，海淀區檢察院已依法對翟欣欣批捕，海淀警方已對翟欣欣執行逮捕，案件正進一步偵辦中。

蘇享茂2017年9月7日凌晨跳樓身亡，留下遺書表示自殺與前妻翟欣欣有關。遺書顯示，兩人2017年3月30日透過婚戀網站認識，同年6月7日領證，並與同年7月18日辦理離婚手續。蘇享茂在遺書中提到「資金鏈斷裂，我很絕望」，因此「翟欣欣索要1000萬（約140萬美金）作為離婚賠償，導致蘇享茂資金鏈斷裂」被外界普遍認為是「逼死」蘇享茂的原因之一。

蘇享茂家屬2018年提起民事訴訟，將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈與，並要求對方返還近百萬現金。北京市朝陽區人民法院2023年3月一審宣判，判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。

案件民事一審判決中，分別就蘇、翟二人的贈與合約糾紛和離婚後財產糾紛進行判決。離婚後財產糾紛一案判決書顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思的表示，符合可撤銷行為法律特徵。翟欣欣需退還蘇享茂家屬660萬（約92萬美金）。此外，法院也判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人所有權。