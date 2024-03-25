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諾魯總統訪北京喊一中 習近平回稱「有光明前途」

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平（右）在和諾魯總統阿迪昂會談前，於北京人民大會堂為其舉行歡迎儀式。（取自央視）
中國國家主席習近平（右）在和諾魯總統阿迪昂會談前，於北京人民大會堂為其舉行歡迎儀式。（取自央視）

今年初南太平洋島國諾魯與台斷交，和中國復交後，諾魯總統阿迪昂近日訪中，他在25日下午和中國國家主席習近平舉行會談，表示願恪守「一個中國原則」，不斷深化對華合作。習近平說，今年1月諾魯做出的政治決斷，是符合歷史大勢、順應時代潮流之舉，「友好不分先後，只要開啟，就會有光明前途」，並稱願提供「不附加政治條件的援助」。

阿迪昂24日至29日赴中進行國事訪問，這也是中諾復交後，兩國領導人首次會晤。據新華社，會談前，習近平在北京人民大會堂北大廳為阿迪昂舉行歡迎儀式，當晚還在人民大會堂金色大廳為阿迪昂舉行歡迎宴會。

習近平指出，「今年1月，諾魯作出堅持一個中國原則、同中國復交的政治決斷，這是符合歷史大勢、順應時代潮流之舉。」他說， 友好不分先後，只要開啟，就會有光明前途。合作不論大小，只要真誠，就會有豐碩成果。中方願和諾方一道，開創中諾關係的美好未來。

習近平還說， 中方堅定支持諾魯維護國家主權、安全、發展利益，堅定支持諾魯獨立自主走符合本國國情的發展道路，願和諾方加強各層級、各領域交流對話，不斷增進相互理解和信任，夯實兩國關係的政治基礎。

習近平也稱，歡迎諾魯成為另一個與中國簽署共建「一帶一路」合作文件的國家，願拓展貿易投資、基礎建設等領域務實合作，為諾魯實現自主永續發展提供「不附加政治條件的援助」。雙方要加強教育、文化、衛生、青年等各領域交流，歡迎更多諾魯青年到中國深造，願提供應對氣候變遷援助等。

據中方發布訊息，阿迪昂說，不久前，諾魯決定站在歷史正確一邊，在承認和堅持「一個中國原則」基礎上和中國大陸恢復外交關係，這是諾中關係的一個重要里程碑。他稱，諾魯高度讚賞中方一貫堅持大小國家一律平等，願恪守「一個中國原則」，不斷深化對華合作，以諾中復交為重要契機，和中方相互尊重、增進理解，加強人員往來和各領域合作，並表態願積極參與共建「一帶一路」，和中方就應對氣候變遷加強合作等。

據中方發布，會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、落實全球發展倡議、經濟發展、農業等領域多項雙邊合作文件。另，雙方將發表《中華人民共和國和諾魯共和國聯合聲明》。

同一日，習近平還會見了加勒比海島國多米尼克的總統斯凱里特。多米尼克於2004年與我斷交，今年也是多米尼克與中國建交20周年。

據中方發布，習近平說， 歡迎多方搭乘「中國式現代化」的快車，拓展兩國經貿、基礎建設、農業、醫療衛生等領域合作，願繼續為多明尼克經濟社會發展提供力所能及的幫助等。斯凱里特也表示，20年前他做出與中國建立外交關係的「正確決策」，表態多方堅定恪守「一個中國原則」，和「支持中國實現完全統一的正義事業，反對任何干涉中國內政的行為」。

諾魯 習近平 一帶一路

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