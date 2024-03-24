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庫克：Vision Pro年內將在中國上市 同時加大在中國研發

記者黃雅慧／即時報導
重點關注蘋果公司消息的網站Cult of Mac面向讀者和社交平台發布兩份民意調查顯示，分別有76%及45%的受訪者表示將退回Vision Pro。（路透）
重點關注蘋果公司消息的網站Cult of Mac面向讀者和社交平台發布兩份民意調查顯示，分別有76%及45%的受訪者表示將退回Vision Pro。（路透）

中國央視新聞報導，蘋果CEO庫克在24日開幕的中國發展高層論壇2024年年會現場表示，Apple Vision Pro將在今年年內於中國市場上市，同時該公司正持續加大在華研發方面的投資。外界認為，Apple Vision Pro在中國上市可能是庫克此行目的之一，在Vision Pro銷售遇逆風的當下，中國市場或是一個契機。

而Vision Pro在中國上市已有端倪，《科創板日報》此前報導指出，蘋果已經針對中國市場發布Apple Vision Pro 的招聘啓事，招聘職位為銷售和業務開發領域的體驗專家，他們將負責介紹Apple Vision Pro 的特點和設計定制化演示等工作，工作地點在北京。

報導引述兩名知情人士說法稱，Apple Vision Pro可能於4月在中國上市。一名知情人士表示，蘋果公司從去年開始就在為Apple Vision Pro在中國上市走相應審批流程。相對國外設備，在中國販售的Apple Vision Pro內容做了一定的刪減，以確保符合中國規範。在價格策略上，受到稅費等因素的影響，中國Apple Vision Pro的售價預計將高於國際市場。

蘋果的Vision Pro去年6月在蘋果全球開發者大會上發布，起價3,499美元，且於2月2日在美國正式上市，目前為止還未推向其他市場。該產品被認為是蘋果繼iPhone之後最具革命性和野心的產品。蘋果在該款產品投入8年時間和數十億美元，僅申請專利就超過5,000項。庫克曾說，Vision Pro是有史以來最先進的消費電子設備，象徵「空間計算時代已經到來」。

不過Vision Pro叫好不叫座，中國經營報報導，在經歷剛上線時的爆炒後，市場熱情開始迅速冷卻，網上代購價格也從最初高至人民幣10萬元回落至人民幣3萬元以內，甚至傳出有大量退貨潮。重點關注蘋果公司消息的網站Cult of Mac面向讀者和社交平台發布兩份民意調查，得出的結果是分別有76%及45%的受訪者表示將退回Vision Pro。

綜合市場對於市場上對Vision Pro的缺點可以歸結：價格、佩戴舒適度、內容生態等。而上述問題短期內都很難得到解決。

Apple 庫克 投資

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