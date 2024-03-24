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中國下令政府部門 逐步淘汰英特爾與超微處理器

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中國下令政府部門 逐步淘汰英特爾與超微處理器

編譯／任中原
美中晶片戰持續升溫。(路透)
美中晶片戰持續升溫。(路透)

中國當局已下達新指令，要求政府部門使用英特爾與超微處理器的個人電腦與伺服器將逐步淘汰，改用中國製造的處理器，同時準備揚棄微軟的Windows作業系統、及外國製造的資料庫軟體，改用中國開發的軟體。

中國財政部與工信部已於去年12月26日針對新採購的個人電腦、筆記型電腦及伺服器，發出類似指令；同日中國信息安全認證中心也首次列出「安全且可靠的」處理器與作業系統，全都是由中國廠商製造及開發的產品。

18種政府認可的處理器包括華為及飛騰集團的產品，而這兩家公司都名列美國的出口黑名單。中國處理器製造業者是運用英特爾x86、安謀及國內科技的混合架構，以及Linux軟體。

地方主管官員表示，這些標準是「首次適用於全國、詳細且明確的指示，以促進新創」。

中國國務院國有資產監督管理委員會也對國有企業發出類似指示，要求國企2027年前將科技採購完全轉向國內供應商。中國國企從去年起每季都須向主管機關報告資訊科技系統改造的進度，但仍能使用一些外國科技。

中國國企擺脫外國硬體，將使美國企業在中國的業務受創，而且是拿英特爾及超微等處理器製造業者開鍘。去年中國是英特爾最大的市場，540億美元營收額中有27%來自中國；超微230億美元營收中，15%來自中國市場。微軟未詳細公布在中國的營收額，不過總裁史密斯去年曾對國會表示中國市場的營收比率為1.5%。

微軟 國務院 財政部

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