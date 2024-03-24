「辣椒炒辣椒」是什麼菜？掀中國吃辣第1省討論

江西「辣椒炒辣椒」。（取材自微博）

一道名為「辣椒炒辣椒」的菜近來登上中國微博 熱搜，再次引發「究竟哪個省份是吃辣第一」的討論。

自明代傳入中國以來，辣椒這種食材便深深影響了中國飲食文化的面貌；隨著川菜、湘菜等偏辣菜系在中國愈發普及，食辣也成為當下主流飲食趨向之一。

此次引發熱議的「辣椒炒辣椒」，將青辣椒、小米 辣、糟辣椒和辣椒粉等一起煸炒，各種辣椒在一道菜裡「各司其職」，或增香或提味，最終成菜。有網友稱，「光看圖就能吃三大碗米飯」。

這道特別的菜，源自常常被忽略的吃辣大省江西，被不少人稱為當地「省菜」。

在微博話題「誰是中國吃辣第一省」下，有網民總結稱，四川重慶的辣是「麻辣」，湖南的辣是「香辣」，而江西的辣是「純粹的辣」。

《三聯生活周刊》則寫道，川渝人的食辣文化中庸寬仁，刺激又不失柔情；貴州的辣酸辣鮮香，辣得頗有態度；雲南的辣複雜奇譎，善於在辣中詼諧逗趣；江西的辣則融入血液，雖然默默無聞，但堪稱「辣中霸王」。

實際上，這已是本來低調的江西美食近期第二次走進大眾視野。去年底，被戲稱為「江浙滬打工人之光」的「江西小炒」爆紅網絡。有報導稱，在江浙滬地區，「江西小炒」菜館開遍大街小巷，因價格實惠、現炒現做、口味豐富，廣受食客喜愛。雖然落地到江浙滬地區的「江西小炒」在辣上已溫和許多，但在很多菜式裡，來自江西的「生猛」風格依然得以保留。

2010年，《小康》雜誌社中國全面小康研究中心聯合清華大學媒介調查實驗室，對中國人的飲食狀況進行了一項調查：各種口味中，喜歡「辣」的人最多，占40.5%；47.28%的人每天至少吃一頓辣菜，23%的人兩天吃一次，18.78%的人一周吃一次。《中國餐飲報告2019》數據則顯示，選擇辣菜肴的用戶占比達到了整體消費者的51.9%，《2019年調味品消費報告》顯示，75.35%的人在常用的中式調味醬種類中選擇辣醬。

長期食辣對健康影響幾何，一直是專家感興趣的課題。《健康時報》援引《國際流行病學雜誌》、《英國醫學雜誌》等期刊的研究數據稱，愛吃辣對人身體健康或有三個好處：使胃腸道癌風險降低、高血壓 風險更低、可能會更長壽。但辣並非人人都適合吃，例如感冒或咳嗽症狀較為嚴重，咽炎、氣管炎患者，痔瘡患者等，建議減少或避免食用辛辣食物。

也有專家認為，過度食辣有損身體健康。暨南大學附屬第一醫院胃腸外科副主任醫師楊景哥此前接受39健康網採訪時表示，過度吃辣會讓胃腸黏膜受損，引起慢性炎症，久而久之形成胃潰瘍。「近些年來，胃潰瘍的病人愈來愈多，十個中有九個是平時生活中愛吃辣的人。」楊景哥表示，胃潰瘍患者發生胃癌的概率要高於普通人幾倍甚至十幾倍。

「各地都有自己辣的風格，沒有必要爭第一，重要的還是吃得美味、吃得健康。」網友「一名路人C」說道。