金融時報：中國要求政府電腦不得使用英特爾與超微晶片

北京當局加強科技國產化，已實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府PC與伺服器汰除來自英特爾（Intel）和超微（AMD）的微處理器晶片。（路透）

英國金融時報（FT）報導，北京當局正加強科技國產化，已實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府的個人電腦（PC）與伺服器汰除來自英特爾（Intel）和超微（AMD）的微處理器晶片 ，尋求減少採購微軟 的Windows作業系統與外國製的資料庫軟體，偏好國內選項，同時也在國營企業內部推動在地化。

最新的採購規範為中國迄今要建立以國產技術替代外國科技的最重大舉措，也在美中緊張升高之際，呼應美國的行動。美國已以國安為由對愈來愈多中國企業實施制裁，並立法鼓勵擴大在美國生產科技，且封鎖先進晶片和相關晶片出口到中國。

報導指出，中國財政部 和工信部去年12月26日公布新準則後，官員今年已開始遵循最新的PC、筆記型電腦及伺服器準則，命令鄉鎮層級以上的政府部會和黨務機關在採購時，必須納入要求購買「安全且可信」處理器與作業系統的標準。

當時，中國信息安全測評中心也發表首份「安全且可信」處理器與作業系統的清單，清一色都是中國企業。在18家獲准的處理器中，包含來自華為與飛騰的晶片；這兩家公司都在華府的出口黑名單上。中國處理器製造商正運用混合英特爾x86、安謀及自行開發的架構生產晶片，作業系統則源於開源碼的Linux軟體。

知情人士透露，國營企業也被主管機關國務院國有資產監督管理委員會告知，須在2027年前完成過渡到國產科技供應商。國營企業去年起便已每季回報汰換資訊科技（IT）系統的進展，但仍允許保留一些外國技術。

一名管理IT系統汰換的地方政府官員說，這些標準「是第一批全國適用、推廣信創的詳細且清晰指示」。省級與市級財政機關最近幾個月已針對新準則發出十幾分通知，希望確保遵循採購規範。兩位採購官員向FT表示，仍有採購搭載外國處理器和微軟Windows電腦的空間。

一位深圳官員表示，必須採取額外行動，登記並說明採購外國處理器的原因。中央政府採購當局本月也表示，能繼續購買數量有限、裝配英特爾與超微處理器的電腦。

Bernstein晶片專家認為，伺服器處理器的替換速度可能比PC更快，因為需要替換的軟體生態系更有限，預料信創處理器到2026年時將占中國伺服器總出貨量的23%。

北京調整採購規範，為競逐科技霸權的戰略之一，勢必將衝擊經營中國市場的美國企業，首批受影響者將是全球主要PC處理器製造商英特爾和超微。中國去年為英特爾貢獻540億美元銷售，占比27%，對超微銷售的貢獻為230億美元，占比15%。微軟並未單獨列舉中國銷售，但總裁史密斯去年向美國國會表示，營收占比為1.5%。

微軟和英特爾都拒絕評論，超微則未回覆FT記者的置評請求。中國財政部、工信部及中國信息安全測評中心也未回覆置評請求。

英特爾或超微的處理器晶片要獲准的難度可能很高。中國信息安全測評中心的通知顯示，北京當局在評估時，生產商必須提交產品的完整研發文件與程式碼，評估的最高準則在中國完成設計、開發及生產的程度。

為紹興市採購電腦的一名人士說，他的同事別無選擇，只能習慣國產作業系統，「我們正在替換裝有外國晶片的老舊電腦」，「在這次採購後，基本上辦公室的每個人都將有一台國產電腦，安裝Windows系統的老舊電腦仍能在特定情勢下使用」。

浙商證券分析師團隊指出，中國2023~2027年將必須投資人民幣6600億元（910億美元），替換政府、黨務機關及八大產業的IT基礎設施。