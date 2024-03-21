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坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

記者謝守真／即時報導
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

中國造車新勢力之一的理想汽車在三月初上市旗下首款純電箱型休旅車（MPV）「理想MEGA」後，時隔二十多天，陸媒指出，理想汽車董事長李想近日發出公司全員信表示，反思本月初推出的首款純電MPV MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。

理想這款被寄予厚望的首款純電車型遭遇惡意P圖，被網友吐槽「像棺材」，此後，用戶退訂、銷量不及預期等不利消息不斷傳出。

據每日經濟新聞，李想在信中坦承，對於純電戰略存在「誤判」。理想MEGA節奏的混亂，讓理想汽車的銷售團隊大幅減少服務L系列用戶的時間和精力，導致主力車型理想L8，甚至連店面擺放的位置都沒有。

至於理想目前存在的問題，李想表示，接下來，理想汽車會耐心地把理想MEGA按照「從0到1」的節奏去經營，聚焦核心的用戶群和高端純電消費能力強的城市。「當有效完成『從0到1』的階段後，再向更多的城市和更大的用戶群體進行推廣。」

他稱，公司從上至下過於專注於銷售和競爭，讓「欲望超越了價值」，讓理想原本最擅長的用戶價值和經營效率顯著下降。將降低銷售的預期和欲望，回歸健康的增長。聚焦用戶而非競爭，聚焦價值而非欲望。

對此，理想汽車方面則稱，「內部將重新梳理後續車型的上市節奏，每款新車型都讓傳播、銷售端有充分的時間『消化』產品力，做好準備再面向用戶傳遞價值。」

同時，理想汽車也會放棄「全面開花」的銷售策略，集中在頭部城市的大型零售中心進行產品體驗和試駕，並在這些城市加速建造超充站。

此外，李想提到，今年3月的問題，是公司去年問題的加強版。實事求是，知錯就改，有信心在聚焦用戶價值、聚焦經營節奏、耐心控制節奏，通過腳踏實地解決問題。

據了解，MEGA於3月初開始銷售，不過，半個月僅獲得4,000輛的訂單而已，遠低於預期，亦少過每月產能約5,000輛，管理層正考慮是否需要下調銷量目標。

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