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北韓代表團訪北京 王滬寧：共同營造和平穩定外部環境

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局常委、中國政協主席王滬寧（右）21日會見北韓代表團團長、朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男。（圖／截自央視新聞聯播）
中共政治局常委、中國政協主席王滬寧（右）21日會見北韓代表團團長、朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男。（圖／截自央視新聞聯播）

北韓代表團近期罕見到訪北京，中國全國政協主席王滬寧21日會見代表團時，強調中國願與北韓一道，「把兩黨兩國最高領導人重要共識轉化為弘揚中朝友好的實際行動，深化團結協作，加強戰略溝通，共同營造和平穩定的外部環境」。

根據央視新聞聯播消息，這次北韓代表團是由朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男率領，除了王滬寧談話，金成男表示，「在金正恩總書記和習近平總書記戰略引領下，朝中關係掀開新的歷史篇章」，相信「朝中友好年」將促進雙方各領域交流合作，推動兩國社會主義事業取得更大發展。

公開資料顯示，北韓高層近年來很少有公開訪問北京的紀錄。根據中國外交部官網，北韓領導人訪問中國一欄，止步於2019年1月金正恩的訪問，至於中共領導人訪問北韓，則在近年有不少紀錄，包含2023年有中共政治局委員、中國全國人大副委員長李鸿忠以及中共政治局委員、中國副總理劉國中，分別率團到訪。

今年是中共與北韓建交75周年，兩黨領導人習近平、金正恩在元旦已互致新年賀電，共同宣布將2024年確定為「中朝友好年」。隨後中國外交部副部長孫衛東1月底訪問平壤，與北韓外務省副相樸明浩舉行磋商，並拜會朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、外務相崔善姬。

對孫衛東訪問，官方指雙方再次確認「維護好、鞏固好、發展好」雙邊關係是兩黨和兩國政府堅定不移的立場。雙方一致同意按照兩黨兩國最高領導人指引的方向，以建交75周年暨「中朝友好年」為契機，加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作。雙方並商定「中朝友好年」主要活動安排。

今年1月19日，中共中聯部長劉建超會見北韓駐北京大使李龍男時表示，中國願同北韓一道，堅決貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，以兩國建交75周年暨「中朝友好年」為契機，弘揚傳統友誼、深化戰略溝通、推進互利合作，推動中朝關係不斷發展，維護地區和平穩定。

北韓 中共 金正恩

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