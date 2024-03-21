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蘋果亞洲最大旗艦店在上海開幕 庫克親自開門迎客

記者黃雅慧／上海即時報導
大中華地區最大的蘋果旗艦店「Apple靜安」21日晚間19時在上海靜安寺前的靜安廣場正式開幕，蘋果CEO庫克（Tim Cook）一如預期現身現場，親自推門開業。（圖取自微博＠第一財經日報）
大中華地區最大的蘋果旗艦店「Apple靜安」21日晚間19時在上海靜安寺前的靜安廣場正式開幕，蘋果CEO庫克（Tim Cook）一如預期現身現場，親自推門開業。（圖取自微博＠第一財經日報）

號稱大中華地區最大的蘋果旗艦店「Apple靜安」21日晚間19時在上海靜安寺前的靜安廣場正式開幕，蘋果CEO庫克（Tim Cook）一如預期現身現場，親自推門開業，右手示意「2」的手勢，或示意其為全球第二大蘋果門店，並對廣場滿滿人群致意，同時與第一位顧客合影。外界認為，在蘋果中國市場營收下滑之際，該門店開幕，加上庫克現身或有助提升蘋果產品在中國人氣。

Apple靜安開幕引起中國「果粉」高度關注，除施工期間天天有網友貼出進度「監工」外。在開幕的前一夜，便有許多人到場連夜排隊。記者在21日下午14時到場，現場已經被保安用護欄圍住稱截止排隊，不讓人群往廣場中央前進。大批人只能在靜安寺公園排起長長人龍，到了晚間18時左右，靜安廣場已擠進滿滿人潮，上海警察為了控管人流量，也拉起層層封鎖線。而排隊民眾要能進店十分困難。

庫克此前在微博表示，過去30年來，Apple一直在不斷創新，為中國顧客提供最卓越的產品與服務，滿懷期待在上海開設最新的「Apple 靜安」零售店。這家零售店體現了上海的創新和開拓精神。

而吸引大批人潮排隊的，除了蘋果產品吸引力，外加能看到庫克本人外，還來自開店紀念禮盒。一些數碼博主在搶先探店「Apple靜安」後曬出了新店紀念禮盒，從圖片看來充滿滿滿的上海市花白玉蘭元素。禮盒裡的品項有袋子、徽章和貼紙，都帶有特別的logo，同時還帶著白玉蘭花香。該禮盒二手價有賣家出價人民幣399元(約55美元)，也有不少賣家要求幫忙「代購」新店伴手禮。

據了解，「Apple靜安」總投資超過8,340萬元(約1158萬美元)，零售店等級將僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。蘋果CEO庫克20日現身上海，並且與比亞迪、藍思科技和長盈精密三家供應商在蘋果上海辦公室舉辦了一場小型分享會，並強調中國供應鏈對蘋果很重要。

據市場研究機構Counterpoint Research於7日發布報告顯示，2024年前六周中國整體智慧手機銷量年減7%，其中蘋果在該期間便下跌24%。意味蘋果在中國銷量下滑。

Counterpoint Research高級分析師張萌萌表示，蘋果銷量表現不佳原因有二：一是高端市場面臨來自華為手機強勢回歸激烈競爭，同時又受到來自 OPPO、vivo 和小米等廠商激進定價的擠壓；二是iPhone 15相較於前代版本並沒有顯著的升級，因此消費者換機意願不高。

近年蘋果在中國市場營收下滑引起壓力。蘋果發布截至2023年12月30日的2024財年第一季財務業績，較上年同期的239.05億美元相比，該季大中華區的營收年減12.91%，為2020年初以來最差的第一季表現。

21日下午14時左右，靜安寺廣場已經被保安用護欄圍住稱截止排隊，不讓人群往廣場中...
21日下午14時左右，靜安寺廣場已經被保安用護欄圍住稱截止排隊，不讓人群往廣場中央前進。大批人只能在靜安寺公園排起長長人龍，由外眺望位於下沉廣場的蘋果新店。（記者黃雅慧／攝影（
21日晚間18時左右，靜安廣場已擠進慢慢人潮，上海警察為了控管人流量，也拉起層層...
21日晚間18時左右，靜安廣場已擠進慢慢人潮，上海警察為了控管人流量，也拉起層層封鎖線。鄰近的歐芮百貨三樓也擠滿民眾觀看蘋果門店開幕狀況。（記者黃雅慧／攝影）
上海靜安寺旁的屏幕也投放蘋果靜安門店開幕的廣告，讓上海靜安寺周圍瀰漫滿滿蘋果店開...
上海靜安寺旁的屏幕也投放蘋果靜安門店開幕的廣告，讓上海靜安寺周圍瀰漫滿滿蘋果店開幕氛圍。記者黃雅慧／攝影
21日下午14時左右，靜安寺廣場已經被保安用護欄圍住稱截止排隊，不讓人群往廣場中...
21日下午14時左右，靜安寺廣場已經被保安用護欄圍住稱截止排隊，不讓人群往廣場中央前進。大批人只能在靜安寺公園排起長長人龍，由外眺望位於下沉廣場的蘋果新店。記者黃雅慧／攝影
21日晚間18時左右，靜安廣場已擠進慢慢人潮，上海警察為了控管人流量，也拉起層層...
21日晚間18時左右，靜安廣場已擠進慢慢人潮，上海警察為了控管人流量，也拉起層層封鎖線。而排隊民眾要能靠近蘋果店所在的下沉廣場十分困難。記者黃雅慧／攝影

Apple 庫克 CEO

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