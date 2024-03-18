我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕駛抱怨阻塞交通 金山海灣大橋擬自行車僅周五-周日上橋

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

王毅3月20日訪澳洲 邀請反對AUKUS前總理會面

中央社／雪梨18日專電
澳洲前總理吉亭是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的嚴厲批評者。(美聯社資料照片)
澳洲前總理吉亭是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的嚴厲批評者。(美聯社資料照片)

中國外交部長王毅將於20日訪問坎培拉，此行除了與澳洲外交部長黃英賢、總理艾班尼斯會晤，更特別邀請與前澳洲總理吉亭（Paul Keating）會面。由於吉亭是AUKUS嚴厲批評者，使這場會面備受當地關注。

王毅將於3月20日抵達坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）進行第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue），並與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，討論中國是否取消對澳洲葡萄酒實施的懲罰性關稅。

澳洲人報（The Australian）今天披露，前澳洲總理吉亭受到中國外交部邀請與王毅會面。

吉亭是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的嚴厲批評者，稱AUKUS是「有史以來最糟的協議」，批評澳洲政府將國家利益與美國掛鉤、並經常讓中國感到不安。澳洲人報還在報導中形容，王毅此行與吉亭會面，對艾班尼斯政府來說是「令人不快的干預」。

吉亭今天發表聲明表示，他在上週意外收到中國外交部邀請，當天他也收到澳洲內閣部門來信，表示將為這場會議提出適當安排，因此並非澳媒所言是「令人不快的干預」，「當澳洲政府為會議提出協助，這有什麼令人好震驚的？」他並批評澳洲人報非常反中。

吉亭說，王毅訪問澳洲與黃英賢展開對話，這是一個很好的發展，需要受到強力支持。

吉亭說，他已經回覆中國外交部，很樂意與王毅一同討論國際事務。所有國家的前任總理都會與其他國家的部長會面，這是國家之間的正常互動。

吉亭表示，他強力支持艾班尼斯總理，正如他支持黃英賢表達要穩定與中國的關係一樣。

中國外交部長王毅將於20日訪問澳洲坎培拉。（中通社）
中國外交部長王毅將於20日訪問澳洲坎培拉。（中通社）

澳洲 王毅 AUKUS

上一則

澱粉腸遭打假 99%大學生吃過 嘆「吃成元素周期表」

下一則

中國10年內將有3億退休人口 銀髮教育市場快速成長

延伸閱讀

同性伴侶相戀20年 澳洲華裔外長完婚

同性伴侶相戀20年 澳洲華裔外長完婚
王毅訪紐澳 澳總理：中國將在未來幾周開放葡萄酒市場

王毅訪紐澳 澳總理：中國將在未來幾周開放葡萄酒市場
王毅出訪紐澳 中澳關係仍存在若干跨不過去的障礙

王毅出訪紐澳 中澳關係仍存在若干跨不過去的障礙
王毅將訪問紐澳 舉行第7輪中澳外交與戰略對話

王毅將訪問紐澳 舉行第7輪中澳外交與戰略對話

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事