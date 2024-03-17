我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

記者謝守真／即時報導
四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村的森林大火，濃煙直竄天際，甚至連400多公里外的成都「天都黃了」。（新華社）
四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村的森林大火，濃煙直竄天際，甚至連400多公里外的成都「天都黃了」。（新華社）

中國再傳森林大火。3月15日17時許，四川甘孜州雅江縣一村落發生森林火災，16日15時許，因出現8級以上大風，進一步加速火勢蔓延，導致大火延燒至當地其他市鎮，17日救災工作仍在持續中。受大火影響，有四川網友指出，「遠在400多公里遠，成都的天都黃了」。

據新華社報導，3月17日，四川省甘孜藏族自治州相關部門表示，截至17日10時，這場森林火災暫無人員傷亡報告，起火原因正在調查當中。

3月15日17時，雅江縣呷拉鎮白孜村發生森林火災。後因火場風力突然增大，火勢迅速擴大蔓延成由南向北三個火場。

據了解，三個火場平均海拔為2600公尺，坡度70至80度。火場地形為山地地形，西側400公尺為雅礱江，植被以青岡林和松樹為主。

央視新聞指出，中國國家綜合性消防救援隊伍、當地專業撲火隊1259人正全力撲救，應急管理部南方護林總站5架直升機在現場滅火。國家消防救援局緊急從雲南森林消防總隊調派750人增援。

甘孜公安局交警支隊表示，受山火影響，為保障過往車輛和人員安全，國道318線康定市新都橋鎮至理塘縣路段，實施臨時全封閉交通管制。

南方都市報報導，一名在四川甘孜雅江縣呷拉鎮白孜村做餐飲生意的民眾表示，「（16日）下午去店裡的時候風很大，把山火的煙吹過來，眼睛都睜不開。」她發現山火的時候，火已經很大，「就在對面，還停電了，我一看做不成生意了，就乾脆關門回家了」。

微博上有不少四川網友指出，「遠在400多公里遠，成都的天都黃了」「這得是多大一場山火啊，成都這邊天都黃了」「要世界末日了嗎？」。還有人表示，「昨晚7時過手機天氣突然提醒空氣質量重度汙染，凌晨開始吹大風，從來沒看見過提醒『浮塵』天氣」。

另有一名湖北的網友也留言稱，「今天的天黃得格外不正常，前天下午5點開始燒了」還有人說，「上不了一個熱搜，『圍脖』（微博）是真的被小日子控制了」。

3月15日，四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村附近發生山火，火勢目前仍在延燒中。（取材...
3月15日，四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村附近發生山火，火勢目前仍在延燒中。（取材自央視新聞）
森林大火所產生的濃煙，導致甘孜州部分道路交通也受到影響。（新華社）
森林大火所產生的濃煙，導致甘孜州部分道路交通也受到影響。（新華社）
四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村附近15日傍晚發生山火，後因火場風力突然增大，導致火...
四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村附近15日傍晚發生山火，後因火場風力突然增大，導致火勢迅速擴大蔓延。（取材自央視新聞）

來源：聯合影音

山火 微博

上一則

王毅出訪紐澳 中澳關係仍存在若干跨不過去的障礙

延伸閱讀

四川男偽造IP假冒女留學生代購愛馬仕包 仿品詐得18萬餘元

四川男偽造IP假冒女留學生代購愛馬仕包 仿品詐得18萬餘元
聖荷西消防局 遭闖入又被攻擊

聖荷西消防局 遭闖入又被攻擊
感受美好…四川高校師生放7天春假 鼓勵「去賞花去戀愛」

感受美好…四川高校師生放7天春假 鼓勵「去賞花去戀愛」
「一整隻雞不吃，走兩步就喘」四川豹胖上熱搜 園方：老了皮鬆弛

「一整隻雞不吃，走兩步就喘」四川豹胖上熱搜 園方：老了皮鬆弛

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

2024-03-09 01:24
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業