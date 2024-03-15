紐西蘭港口塑膠袋中驚見女屍 死者疑為中國人

近日有一具包裹於黑色塑膠袋的女屍在紐西蘭奧克蘭一處港口被發現，當地警方公布受害者的衣物，盼能辨識出死者身分。（取自X平台）

紐西蘭警方近日在奧克蘭 一處港口發現一具女屍骸包裹於黑色塑膠袋中，根據初步判定，死者為亞裔 女性，可能是中國公民。中國駐奧克蘭總領館對此表達高度重視，敦促當地警方盡快調查。

綜合紐西蘭先驅報、Otago News報導，一名漁民米德爾頓12日下午在旺阿帕拉奧（Whangaparāoa）地區釣魚 ，卻看見海上漂浮著一個黑色塑膠袋，他原以為是一根木頭或死動物。後來他與妻子將塑膠袋從海岸邊打撈起，打開袋子想確認是否為垃圾，準備將之丟棄，卻經過「一層又一層」塑膠袋後，突然有一點衣服與手伸了出來，他意識到袋中是一具屍體，隨即報警。

當地警方在15日召開記者會表示，驗屍作業已完成，現階段還無法確認受害者的身分，但可以確認的是，被害者是亞裔女性，可能是中國人，身高約160公分。警方還公布了女屍被發現時所穿的藍色圖案睡褲和背心的照片，其衣服上印有「娟燕牌 80公分 娟燕針織製衣廠」的標誌，希望有民眾能協助辨識死者身分。

當地警方證實國際刑警組織參與了調查，以查明這名女子的身分，強調警方嚴肅地對待此事，並決心追究造成這起死亡事件的人的責任。

針對這起事件，中國駐奧克蘭總領館透過新聞稿表示，自14日獲悉媒體報導後，總領館第一時間向奧克蘭警方了解案情，敦促其盡快調查，如涉及中國公民請及時向總領館進行領事通報，總領館願提供必要協助。

中國駐奧克蘭總領館強調，警方表示案件調查正在進行中，死者身分仍未確認。總領館將繼續關注此案，與奧克蘭警方保持密切溝通。