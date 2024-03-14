言論空間續緊縮 美國自由亞洲電台3月底撤離香港

根據公開資訊，自「香港國安法」實施以來，陸續有外國媒體將香港分社轉移至亞洲其他城市，另有部分香港媒體停止運作。（新華社）

香港 基本法23條陰影下，又有國際媒體選擇撤離香港。港媒報導，由美國國際媒體署資助成立的自由亞洲電台，3月底將撤出所有在香港的員工，辦公室預計在4月中以前關閉。部分員工將調往台北或華盛頓。

香港01報導引述電台內部消息，自由亞洲電台約在2月下旬通知香港部門員工，準備在3月底撤出香港辦公室。目前電台有4名全職員工及3至4名兼職員工，據悉，部分員工將分別調往台北辦公室與華盛頓總部，另一部分員工將遭資遣。

報導提到，在人員撤出後，香港辦公室預計在4月中以前正式關閉。

根據公開資訊，自由亞洲電台（RFA）成立於1996年，是一家由美國國際媒體署資助的私營非營利性新聞機構。然而自由亞洲電台過去曾因為報導香港政治新聞，而被親建制派的香港媒體稱為「美國代理人」。

今年2月間，香港保安局局長鄧炳強曾為了23條立法相關報導，點名自由亞洲電台引述錯誤評論稱「23條立法的罪行針對媒體」，並稱「誤導香港市民，恐嚇香港市民的報導，必須反駁」。

根據公開資訊，自「香港國安法」實施以來，陸續有外國媒體將香港分社轉移至亞洲其他城市，另有部分香港媒體停止運作。