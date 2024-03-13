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農夫山泉鍾睒睒再受打擊 母親郭瑾離世享壽95歲

記者林宸誼／即時報導
農夫山泉董事長鍾睒睒。（南都網）
農夫山泉董事長鍾睒睒。（南都網）

最近身陷中國輿論漩渦，三度蟬聯中國首富的農夫山泉董事長鍾睒睒再受打擊，他的母親，也就是浙江省婦聯離休幹部郭瑾11日逝世，享年95歲。

鍾睒睒於13日出版的「錢江晚報」第五版刊發訃告，內容提到母親郭瑾於3月11日下午5時30分離世，享年95歲。母親走得平靜安詳。

訃告介紹，郭瑾是浙江省婦聯離休幹部。生於1929年5月，浙江東陽人。1952年5月調入浙江省婦聯，一直從事婦女兒童相關工作。1980年10月光榮離休。

告別儀式定於3月14日上午10時30分，在杭州市殯儀館流芳廳舉行。

投資者網報導，娃哈哈集團董事長宗慶后逝世後，鍾睒睒即飽受網路攻擊，分別被指責對宗慶后忘恩負義、鍾睒睒的兒子是美國國籍、農夫山泉飲料包裝出現「日本淺草寺五重塔」等。

江蘇常州更有個別超商貼出通告，以「不會售賣企業媚日行為的產品」，停售所有農夫山泉產品。

第一財經走訪中國較大型的商場、超商例如沃爾瑪、羅森和全家，都沒有農夫山泉下架的措施。整體而言，近期娃哈哈明星產品銷量有所上升，農夫山泉生意受到些微影響，但變化不算特別明顯，仍保持在穩定的水準。

但廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬認為，此次輿論風波對社會產生的影響不小，對農夫山泉的市占率、銷售、利潤等皆會帶來影響，尤其是在團購、經銷通路，可能要等到7、8月旺季才會逐步恢復。

農夫山泉 鍾睒睒 超商

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