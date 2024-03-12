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中國發展高層論壇 路透：李強不會晤外國CEO

記者賴錦宏／即時報導
中國總理李強2023年曾出席總理記者會並回答中外記者提問。 新華社
中國總理李強2023年曾出席總理記者會並回答中外記者提問。 新華社

路透12日引述消息稱，中國總理李強不打算在即將召開的中國發展高層論壇（China Development Forum，CDF）上與外國行政總裁（CEO）會晤。

報導指出，知情人士透露，儘管李強計畫參加3月24日至25日的中國發展高層論壇，但他不打算與外國企業高層舉行會晤。

知情人士指出，有關計畫仍未下最終定論，可能存在變動。

11日閉幕的中國全國人大會議後，總理記者會被取消，打破超過30年的慣例。2023年上任總理後，李強曾舉行總理記者會，卻成為本屆人大最後一次記者會。

李強2月28日曾會見由美國商會（US Chamber of Commerce）行政總裁克拉克（Suzanne Clark）率領的美方代表團。李強當時表示，中美經濟高度互補，利益深度融合，加強經貿合作對兩國是雙贏，搞「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」不符合雙方根本利益，中國正在全面推進中國式現代化，歡迎美國企業繼續投資中國、深耕中國市場，共同分享發展機遇。

他稱希望美國商會和企業家們繼續發揮橋梁作用，促進兩國更多溝通交流和相互理解。

李強 投資 全國人大會議

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