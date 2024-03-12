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新華社：習近平兩會期間3次到團組 都談及新質生產力

記者賴錦宏／即時報導
3月5日，中共中央總書記習近平參加他所在的14屆全國人大二次會議江蘇代表團審議。新華社
3月5日，中共中央總書記習近平參加他所在的14屆全國人大二次會議江蘇代表團審議。新華社

中共總書記習近平在中國兩會期間表示，「民主黨派」中的民革在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，要不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國和平統一進程。

新華社報導披露，習近平在參加政協民革、科技界、環境資源界委員聯組會時談到台灣問題。他希望民革在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，「更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反獨促統力量，共同推進祖國和平統一進程」。

新華社11日在中國兩會閉幕後發表長文，紀錄習近平在兩會期間參加人大江蘇代表團審議，出席解放軍和武警部隊代表團全體會議，以及參加政協民革、科技界、環境資源界委員聯組會的講話。

文章指出，習近平兩會期間三次到團組，三次談及「新質生產力」，闡釋了發展新質生產力的方法論。

中國在今年的政府工作報告中，把發展新質生產力列為主要任務之一。據報導，習近平在參加江蘇代表團審議時提到，江蘇發展新質生產力具備良好的條件和能力。他說：「在好幾次中央政治局會議上，我談到經濟發展，都點到廣東、江蘇等經濟大省，我說你們不扛這個大樑，國家現代化是無法實現的。你們舉足輕重，不可替代。」

習近平並要求，面對新一輪科技革命和產業變革，必須搶抓機遇，加大創新力度，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，完善現代化產業體系。但他同時提醒，發展新質生產力不是要忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。

習近平 兩會 民主黨

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